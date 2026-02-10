Natalia Sette 10 FEB 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' muestra el nido que utiliza con sus dos pequeños que le hace la vida más fácil

Estela Grande explica su diagnóstico tras acudir a urgencias después dar a luz a sus bebés

Estela Grande sigue compartiendo con sus seguidores cómo está siendo su nueva vida como madre de mellizos. Tras el nacimiento de Luca y Liah, la exconcursante de ‘GH VIP’ está descubriendo muchas cosas que le vienen bien para hacerle la vida un poco más fácil con dos recién nacidos en casa. Después de mostrar la hamaca doble que utiliza para ayudarles a dormir, enseña el nido que está utilizando.

A través de sus redes sociales, la influencer ha publicado una tierna imagen de sus dos bebés descansando juntos en un nido y ha explicado lo mucho que le está ayudando. “El nido también nos está dando la vida. Muy recomendable chicas”, ha escrito estela junto a la instantánea.

Se trata de una cuna nido pensada para garantizar el descanso y la seguridad de los más pequeños durante sus primeros meses de vida. El modelo que utiliza Estela está fabricado con algodón orgánico suave y transpirable, lo que protege la piel del bebé y ayuda a mantener una temperatura adecuada durante el sueño. Está diseñado para bebés de entre 0 y 10 meses.

Uno de los puntos más destacados del nido es su colchón firme y seguro. Puede adquirirse con colchón premium Petite o con colchón Care, ambos diseñados para reducir el riesgo de asfixia. Además, el producto cuenta con la garantía de que todos los materiales están libres de sustancias nocivas y han sido testados cuidadosamente.

El diseño del nido también ha conquistado a la influencer. Presenta un estampado de ramitas sobre fondo verde, con tejidos orgánicos extra suaves y propiedades termorreguladoras.

Otro de los grandes puntos a favor es que se trata de un producto evolutivo. La parte inferior se abre para adaptarse al crecimiento del bebé y, cuando deja de utilizarse como nido, el rulo puede transformarse en un cojín protector para la cuna o la cama. Además, es completamente desenfundable, no tiene cordones ni cuerdas y evita cualquier sistema ajustable que pueda suponer un riesgo.

El nido puede utilizarse como reductor de cuna, cuna de viaje, para hacer colecho de forma segura, en el sofá o incluso como cambiador. En cuanto al precio, el modelo básico cuesta 129 euros, mientras que la opción premium asciende a 179 euros. Una inversión que, según Estela Grande, merece la pena cuando se trata del descanso y la seguridad de sus mellizos.