Alex Zanardi, expiloto de Fórmula 1 y atleta paralímpico, ha muerto a los 59 años

En 2001 la vida de Alex Zanardi dio un giro radical al sufrir un grave accidente en el que perdió sus dos piernas

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El mundo de la Fórmula 1 y del deporte se encuentran de luto tras conocerse la muerte de Alex Zanardi. Según ha anunciado su propia familia, el expiloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico de ciclismo en cuatro ocasiones fallecía a los 59 años este pasado viernes 1 de mayo.

El de Bolonia comenzó su carrera deportiva como piloto y compitió durante la década de los noventa en la Fórmula 1 con Jordan, Minardi, Lotus y Williams durante 41 Grandes Premios. Su mejor etapa fue con Lotus en 1993 y 1994, donde logró su mejor resultado, un sexto puesto, en el Gran Premio de Brasil.

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El accidente en el que perdió sus dos piernas

Fue en 2001 cuando la vida de Alex Zanardi dio un giro radical al sufrir un grave accidente. El siniestro se produjo en el Circuito alemán de Lausitzring, mientras el piloto iba líder en la carrera American Memorial 500 de la CART en Alemania.

En una de las vueltas de la carrera, Zanardi perdió el control de su Reynard-Honda, hizo un trompo en la pista y sufrió un choque violento con el coche que conducía Alex Tagliani a 320 km/h. En el siniestro, Alex Zanardi perdió ambas piernas y estuvo al borde de la muerte.

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Su apuesta por los Juegos Paralímpicos

Tras una larga y dura recuperación, el piloto sorprendió al mundo del deporte con su regreso a la pista. Zanardi decidió regresar al automovilismo adaptado y, años más tarde, encontró una nueva pasión en el ciclismo paralímpico.

En los Juegos Paralímpicos, Zanardi consiguió varias medallas que lo consolidaron como una referencia internacional. En concreto, Zanardi debutó en 2012 en los Juegos Paralímpicos de Londres ganando un doblete dorado.

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Además, el italiano también probó suerte en el Maratón de Nueva York en 2011 donde ganó la competición neoyorquina.

Últimos años y reacciones a su muerte

A parte de su trayectoria como deportista, Alex Zanardi ha participado en varias iniciativas solidarias donde ha ofrecido conferencias motivacionales y se convirtió en un auténtico ejemplo de resiliencia. Su capacidad para reinventarse y seguir adelante marcó a generaciones enteras.

Según han informado medios deportivos italianos, el estado de salud de Zanardi se había visto afectado en los últimos años tras sufrir otro accidente mientras practicaba ciclismo. Desde entonces, había permanecido bajo atención médica, luchando otra vez más por su recuperación.

En 2020, sufrió graves lesiones en un accidente de tráfico mientras montaba en su bicicleta de mano en Siena, al norte de Italia, lo que le provocó un traumatismo craneal y lesiones neurológicas que de nuevo le obligaron a someterse a varias operaciones.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, gran amigo de Zanardi, resaltó que era "una persona verdaderamente inspiradora, tanto como ser humano como deportista". "Siempre llevaré conmigo su extraordinaria fortaleza. Se enfrentó a retos que habrían detenido a cualquiera, pero siguió mirando hacia adelante, siempre con una sonrisa y una determinación inquebrantable que nos inspiró a todos", reconoció.

"Si bien su pérdida es profundamente sentida, su legado permanece fuerte. En estos momentos, mis más sinceras condolencias y pensamientos están con su mujer Daniela, su hijo Niccolò, el resto de la familia y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo", continuó.

El Comité Paralímpico Italiano también lamentó la muerte de Zanardi. "El Comité Paralímpico Italiano acompaña a la familia y a todo el movimiento deportivo en el duelo, rindiendo homenaje a un deportista que redefinió fronteras y el significado mismo de la palabra imposible", indicó su presidente, Marco Giunio De Sanctis.

Finalmente, el piloto ha fallecido a sus 59 años como ha confirmado su familia. Nada más conocerse la noticia, diversas personalidades del deporte han expresado su pésame en las redes sociales.

Compañeros de pista y seguidores anónimos han rendido homenaje a Alex Zanardi en las redes sociales y han destacado su capacidad de resiliencia.