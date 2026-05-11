El conjunto blaugrana sacará ambos títulos a la calle, la Liga y la Supercopa de España

La rúa recorrerá distintos puntos emblemáticos de la ciudad de Barcelona, con especial protagonismo para el paso por el centro urbano

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El primer equipo masculino del FC Barcelona celebrará este lunes 11 de mayo por las calles de Barcelona la rúa de los campeones de la Liga EA Sports 2025/26 y la Supercopa de España, en una jornada festiva abierta a la afición que arrancará a las 17:00 horas desde el Spotify Camp Nou y que culminará, tras visitar el centro de la ciudad, en el mismo feudo 'culer'.

El conjunto blaugrana sacará ambos títulos a la calle en una celebración colectiva con la que quiere compartir con los aficionados el éxito de una temporada en la que ha vuelto a conquistar el campeonato liguero, cerrado con el 2-0 del Clásico del pasado domingo 10 de mayo, y ha añadido una nueva Supercopa a su palmarés.

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Recorrido de la celebración

La rúa recorrerá distintos puntos emblemáticos de la ciudad de Barcelona, con especial protagonismo para el paso por el centro urbano, en una gran fiesta 'culer' en la que se espera la presencia de miles de aficionados.

El recorrido partirá a las 17:00 horas del Spotify Camp Nou y avanzará por Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París y Balmes, antes de descender hacia la Gran Via de les Corts Catalanes en dirección al centro de la ciudad.

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Posteriormente, la comitiva continuará por Passeig de Gràcia hasta la altura de La Pedrera, uno de los puntos donde se prevé mayor concentración de público, antes de iniciar el trayecto de regreso hacia el estadio.

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La vuelta se realizará por Provença, Aribau, de nuevo París y avenida de Sarrià, hasta regresar a Travessera de les Corts, donde finalizará el recorrido frente al Spotify Camp Nou.

La celebración contará con tres grandes puntos de animación, presencia de DJ, espectáculos y dispositivos de seguridad, además de la participación de la mascota del club, 'CAT', en una jornada que también incluirá espacios adaptados para personas con movilidad reducida, pero sin parlamentos ni fiesta final.

Segunda Liga consecutiva

Con la noche bien cerrada y con el cielo de Barcelona dejando caer gotas sobre el verde del Spotify Camp Nou, el FC Barcelona festejó en un emotivo acto, comedido por el fallecimiento este pasado domingo 10 de mayo del padre de su entrenador, Hansi Flick, una Liga, la segunda consecutiva, muy trabajada y que, en honor al técnico alemán, fue celebrada con emoción y alegría.

El Barcelona celebró la victoria de la Liga en un Clásico. Los de Flick celebraron con fuegos artificiales, música, parlamentos y el trofeo de la Liga entregado el mismo día e 'in situ', como debe ser, por el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Pese a la lluvia, que empezó a caer en los minutos finales del partido, la fiesta empezó con el pitido final con ese 2-0 en el marcador del 'Temple' blaugrana. El Clásico terminó en victoria, y el Real Madrid se fue a vestuarios con premura en algunos de sus jugadores, pero otros sí se pararon a felicitar a los campeones, en un gesto deportivo.

Mientras preparaban la pancarta de 'Campions de Lliga' en el círculo central, el trofeo de LaLiga entraba en escena para que Tebas lo entregara a quien ejerció de capitán esta noche, un Pedri que pronto lo compartió con el resto de capitanes y jugadores. Los presentes en El Clásico y los que no pudieron estar, como un lesionado Lamine Yamal que estuvo como uno más en la fiesta al lado de sus compañeros.

Hansi Flick: "Esto es increíble"

Música, fuegos artificales, juego de luces y confetti dorado, para nombrar uno a uno a los miembros del 'staff' técnico y dar otro sentido homenaje a Hansi Flick, que micrófono en mano reconoció estar pasando por un "día duro". "Quiero agradecer a mi 'staff', al presidente, a los jugadores, a todos los que nos habéis apoyado, esto es increíble. Garcias por todo. Visca el Barça y visca Catalunya", comentó el técnico.

Y también habló el primer capitán del equipo, Ronald Araújo. "Bona nit 'culers', es una noche especial, somos campeones de Liga (en catalán). Estamos muy felices y orgullosos, año de mucho trabajo y esfuerzo, repetimos por el carácter y la valentía para sacarlo adelante. Muchas gracias por el apoyo, esta Liga es por el apoyo de todos ustedes", se dirigió a su afición.

Con la mascota 'Cat' en el césped, así como el presidente actual, Rafa Yuste, y el dirigente electo, Joan Laporta, el Barça pudo saborear una Liga complicada que llegó a tener complicada, cuando el Real Madrid se puso líder con 5 puntos de ventaja tras ganar El Clásico de la primera vuelta. Pero el destino ha querido que El Clásico de Barcelona haya sido definitivo para dar el título a los catalanes.