"El que se quiera presentar, que se presente. Es su oportunidad. Le invito a que lo haga", retó Florentino Pérez en su comparecencia

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MadridEl presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sorprendía ayer con una comparecencia urgente que ha generado un auténtico terremoto informativo al que ahora no dejan de sucederle las réplicas. Cargando contra buena parte de los medios por lo que calificó como una “campaña organizada” para desprestigiarles tanto a él como a la entidad, contra el caso Negreira y contra la “confabulación de periodistas que se creen que mandan en el club”, el mandatario blanco anunció al mismo tiempo la convocatoria de elecciones.

“El que se quiera presentar, que se presente. Es su oportunidad. Le invito a que lo haga”, dijo Florentino Pérez, retador tras ensalzar en su discurso sus victorias y su trayectoria: “Me da vergüenza decir que me han elegido el mejor presidente de la historia del fútbol, pero lo han hecho”, dijo, acordándose al mismo tiempo de sus posibles rivales. A ellos, concretamente, les espetó: “Lo que tienen que hacer es presentarse y no ir por detrás con periodistas. Convoco elecciones para que haya candidatos. Que vengan, los estoy esperando”.

Florentino Pérez y el reto a sus posibles rivales en unas elecciones por el Real Madrid

Con esas palabras, Florentino Pérez irrumpía en la escena de un Real Madrid tocado tras la derrota frente al Barça, sin títulos en esta campaña, y nada más decir adiós a la Liga frente al eterno rival.

“La gente me quiere a mí, por eso salgo hoy a hablar, porque no puedo permitir esto. Después de tantos años, se meten conmigo y se meten con el Real Madrid”, dijo, en un discurso en el que se acordó también de sus posibles rivales en las elecciones recién anunciadas.

“Yo lo convoco este año solo para que haya candidatos. Ese señor que habla por ahí que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano… Ese que venga. Ese que venga. Yo quiero que se presente él con su gente y que hablemos de fútbol. Eso es, pero no por detrás, haciendo cosas raras”, dijo sin nombrarle, pero dando más pistas de quién era a continuación.

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“Acento mexicano, que no me salía”, rectificó después, añadiendo: “Yo no quiero eso. Yo quiero transparentemente, no que hable con ustedes. ¿Qué se habla con ustedes?, que hace todo lo posible para decir que somos muy malos y no sé qué, que esto es una dictadura…”, apuntaba, refiriéndose sin pronunciarlo a Enrique Riquelme, empresario alicantino cuya compañía, Cox Energy, especializada en el mercado de las energías renovables, cuenta con proyectos en México, Chile, Panamá y Colombia, entre otros, además de España.

“Si yo quiero convocar estas elecciones para que se presente este señor del que hablamos y todos los que quieran… y yo me presento para levantar la bandera de que el club es de los socios y no de tres periodistas ni de otros cuantos de empresas eléctricas. ¡Que no, que tiene que ser de los socios!”, recalcó Florentino.

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Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy

Entre los pocos candidatos que pueden reunir los exigentes requisitos para presentarse a presidente del Real Madrid, –algo en lo que Florentino Pérez puso de su parte y de lo que es consciente–, Enrique Riquelme, al que el actual presidente hacía alusión sin nombrarlo, resuena con fuerza.

Hijo de un exconsejero del Real Madrid bajo la presidencia de Ramón Calderón, –viejo rival de Florentino Pérez–, y socio desde pequeño, sería él al que señalaba por esas campañas en la “sombra” y quien hablaba “con las eléctricas”; el alicantino dueño de Cox Energy, que habría sondeado un eventual apoyo a su campaña del tenista Rafa Nadal, cuya academia patrocina desde el año pasado.

Apodado ‘el tiburón de las renovables’ gracias a su compañía, Cox, de servicios de instalaciones de agua y energías limpias y fundada hace más de una década, terminó de impulsarse con la compra de lo que quedaba de la antigua Abengoa en 2023.

Tras hacerse con los activos de la empresa sevillana y sacar a Cox a bolsa en noviembre de 2024, otro de los momentos clave en su trayectoria empresarial llegó el pasado mes de abril con la compra de Iberdrola México por 4.000 millones de dólares.

Riquelme, miembro de una familia de empresarios que creció con el sector inmobiliario y la industria del hormigón, trató en esa operación con David Mesonero, otro de los nombres que precisamente emergen entre los rivales de Florentino.

David Mesonero, directivo en Iberdrola y yerno del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán

Mesonero, director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola y yerno del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, –rival y némesis empresarial de Florentino Pérez en la guerra del sector energético–, habría liderado la operación de venta de Iberdrola México a Enrique Riquelme y ambos, en conjunto, estarían alineados en la lucha frente al actual presidente madridista para derrocarlo.

Sin ser ajeno, como dejó claro, Florentino sabe que tras ellos, y pese a la juventud de ambos, hay también una enorme fortuna con la capacidad de reunir el aval necesario para, apoyar quizás, a un candidato: el 15% del presupuesto anual del club, es decir, unos 187 millones de euros, cantidad necesaria junto a al menos 20 años de socio.

Con experiencia en el sector financiero y empresarial del sector energético y distintos cargos en Iberdrola, Mesonero, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y MBA por el IESE, también consejero en la sociedad Wallbox y miembro del Comité Financiero de Neoenergia, además de consejero en Electricity North West Limited, meses atrás se pronunció con un enardecido mensaje tras el cese de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

“El Real Madrid C.F. es el club más grande del mundo no solo por lo que gana, sino por los valores que históricamente ha representado. La salida de Xabi Alonso vuelve a dejar una sensación extraña y de desasosiego que va más allá de una decisión deportiva concreta. El problema no es el qué, sino el cómo y el cuándo. Y en una institución como el Real Madrid, las formas son fondo”, comenzaba a decir en ese mensaje, en el que subrayó: “El Real Madrid necesita volver a poner en el centro los valores, la planificación y el respeto a su historia. Tener una discusión serena sobre qué modelo de club queremos, qué esperamos de la cantera y la reacción ante el comportamiento de ciertos jugadores. Porque los títulos y las personas llegan y pasan, pero la grandeza de una institución se mide por cómo honra a los suyos, los valores sobre los que se apoya y por la claridad con la que construye su futuro”.

Eugenio Martínez Bravo

Por último, entre los nombres que suenan entre los posibles candidatos a las elecciones del Real Madrid, figura el de Eugenio Martínez Bravo, CEO de la consultora de Comunicación Kreab Iberia, quien podría dar el paso de presentarse.

Empresario madrileño, ya intentó con anterioridad ser candidato. Fue en 2009, pero no consiguió reunir los exigentes avales que se precisan para ello.

Precisamente respecto a esto último, en esta ocasión se especula con que estaría nuevamente tratando de recabar los apoyos necesarios para conformar lo que sería una candidatura unitaria frente a Florentino que acabe con su hegemonía al frente del club.