Arbeloa confirma que ya sabe que no seguirá en el banquillo blanco: "Ojalá sea un hasta luego y no un adiós”, ha subrayado

El defensa español Dani Carvajal pone fin a su etapa en el Real Madrid: "Una de las más grandes leyendas de nuestro club"

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MadridÁlvaro Arbeloa ha confirmado lo que ya llevaba días dándose por hecho: dejará de ser entrenador del Real Madrid y dejará el cargo tras disputar el último partido de Liga mañana, sábado 23 de mayo, ante el Athletic. El técnico, exjugador y canterano del club, afirma que se va “agradecido” tras una campaña muy compleja y en la que tuvo que asumir el mando tras el cese de Xabi Alonso en enero. Con el club sumido en las elecciones convocadas sorpresivamente por Florentino Pérez, a las que se ha sumado finalmente Enrique Riquelme como candidato para pugnar por la presidencia, ahora todas las miradas en el banquillo se dirigen a la posible llegada del portugués José Mourinho para reeditar su paso por el conjunto blanco en una etapa que exige cambios.

"Me voy del Real Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores. Me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día, aprender muchísimo y ser mejor entrenador hoy de lo que era aquel 12 o 13 de enero, así que muy agradecido también", ha dicho Arbeloa en rueda de prensa.

Álvaro Arbeloa comunica su marcha y su deseo de que sea un "hasta luego"

Dando expresamente las gracias a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez "por la oportunidad" que le dieron y "a todas las personas que rodean el primer equipo", ha insistido: "Me voy del Real Madrid agradecido porque durante estos últimos ocho años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos. Muy feliz". Y a ello, además, ha añadido: "Ojalá algún día pueda volver".

Respecto a esta corta etapa dirigiendo el banquillo del club con el que ganó todo como jugador, Arbeloa ha subrayado que "casi todas las cosas, por no decir todas" de las que le ha tocado vivir, le han hecho "crecer como entrenador y como persona".

"He tenido relación con todos mis jugadores. He tenido muchas conversaciones, les he escuchado, ellos me han escuchado a mí, y hay veces que hemos estado de acuerdo, otras veces que no, pero eso forma parte de la vida tanto de entrenador como jugador", ha destacado.

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"La suerte que tengo es que he estado donde han estado ellos. Se lo dije el primer día, sé lo que sentí, sé cuál es vuestra situación porque he pasado por donde estáis vosotros y les entiendo. Muchas veces, como es normal, su visión es muy diferente y para mí es más fácil ponerme en su piel que para ellos ponerse en la mía. Eso es natural, va a pasar siempre en la relación entre entrenador y jugador", ha sentenciado.

Los próximos pasos de Arbeloa tras su adiós como entrenador del Real Madrid: no será segundo de Mourinho

Sobre su futuro, Arbeloa ha sido claro: nunca cerrará puertas al Real Madrid: "Ojalá sea un hasta luego porque esta siempre la he considerado mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Real Madrid en muchas funciones. Será mi último partido esta temporada como entrenador del Real Madrid y no sé si el último de mi vida como entrenador del Real Madrid. Intentaré disfrutarlo y pensando en ganar. A partir del lunes me tocará pensar qué es lo mejor para mí. He dado el salto, he mejorado mucho en estos cuatro meses y me veo preparado para nuevos retos”, ha dicho.

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Además, al ser preguntado sobre José Mourinho y sobre su todavía hipotética aunque muy comentada llegada, el salmantino ha sido tajante al aclarar que no sería su segundo: "Tiene un cuerpo técnico fantástico y está bien rodeado. Si viene aquí no hay ninguna posibilidad de que pueda estar con él", ha dicho.

Adiós también a Dani Carvajal

Por último, en el capítulo de despedidas, Arbeloa también se ha referido al adiós de Dani Carvajal como jugador del Real Madrid, que disputará también su último partido con el conjunto blanco ante el Athletic. "Carvajal es un símbolo de lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Que sea de la casa, un canterano, y pusiera la primera piedra de la Ciudad Real Madrid le hace especial y único. Será un día muy bonito para todos nosotros por poder brindarle un homenaje y una ovación como se merece. Será titular y cuando le sustituya espero que se ponga todo el mundo en pie y guarde un bonito recuerdo del día. Seguro que va a estar orgulloso de lo que ha hecho por el Real Madrid y hemos tenido mucha suerte los madridistas con él”, ha dicho.