La camiseta incluye un mapa con País Vasco y Navarra con los colores de la bandera de la ikurriña

El Athletic defiende que la camiseta, con el mapa de Euskal Herria, está concebida para contar la historia del club y su legado

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La nueva camiseta del Athletic Club, diseñada como nueva primera equipación para la próxima temporada 2026/27, pero que será estrenada este sábado 23 de mayo ante el Real Madrid en el último partido de Liga de la presente campaña, ha desatado la controversia y la polémica. La razón: en su parte trasera, justo debajo del cuello y en reducido tamaño, incorpora un mapa de Euskal Herria, algo que ha desencadenado un terremoto político con la Unión del Pueblo Navarro (UPN), el PP y Vox clamando por su retirada y porque se le impida al club el uso de la indumentaria.

La equipación, que muestra así un territorio bajo la bandera del País Vasco y con Navarra, ha generado así una tromba de reacciones, mientras desde la entidad han explicado en su propia nota de prensa anunciándola que “se trata de una camiseta concebida para contar la historia del Athletic Club: un legado transmitido de generación en generación, construido por quienes lo defienden sobre el césped, por quienes lo sienten desde la grada y por el territorio que le da vida”.

UPN carga contra la nueva camiseta del Athletic tras la inclusión de Navarra con los colores de la ikurriña

Con esos argumentos, el conjunto vasco añade que “por eso, cada una de las siete rayas de la elástica simboliza a una de las siete provincias de Euskal Herria, uniendo a las diferentes comunidades que conforman la esencia del club”.

“Cada franja representa una historia compartida, un sentimiento arraigado y una pasión que conecta pasado, presente y futuro. Esa identidad común queda reflejada también en el mapa de Euskal Herria y la ikurriña que lucirán en la parte superior de la espalda”, sostiene la entidad en la nota de prensa.

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Sin embargo, y frente a ello, desde UPN han denunciado que “esa representación resulta especialmente lesiva para Navarra, por cuanto desconoce o relativiza su realidad política, jurídica e institucional diferenciada”, tal como han expuesto en una misiva que el partido ha remitido al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta de Navarra, María Chivite, pidiendo que se impida el uso de la camiseta.

En la carta, remitida por la presidenta del partido, Cristina Ibarrola, recalcan que “dicha representación gráfica no constituye un mero elemento ornamental o deportivo”, apostillando que “la inclusión de un mapa de ‘Euskal Herria’ junto con una ikurriña en la equipación oficial de un club que participa en competición profesional nacional incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida, al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad Foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político”.

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Por todo ello, –y destacando que la jurisprudencia ya ha advertido de que la inclusión de Navarra dentro de Euskal Herria, cuando se presenta como entidad territorial desde una visión propia y específica, puede vulnerar la realidad jurídicoadministrativa e institucional de la Comunidad Foral de Navarra–, advierte además que “la normativa futbolística aplicable también impide la utilización de los uniformes deportivos como soporte de mensajes políticos”.

En esa línea, apelan a la Regla 4.5 de la IFAB (International Football Association Board), la cual sostiene que “el equipamiento no deberá contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal". En caso de infracción, el jugador o el equipo pueden ser sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA, recuerdan.

Además, también apelan a las Normas Reguladoras y Bases de Competición de Primera y Segunda División 2025/2026 de la RFEF y el artículo 28, que dispone que la uniformidad de los futbolistas debe acogerse al Convenio de Coordinación y a la normativa aplicable, siendo que los uniformes oficiales deben ser comunicados a la RFEF con una antelación mínima de 10 días al primer partido de competición oficial.

Vox denuncia la “politización del deporte” con la camiseta del Athletic

De igual modo, Vox también ha pedido que se impida el uso de la camiseta, reclamando a LaLiga, el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol que actúen ante ello.

“La inclusión de este símbolo supone una politización del deporte”, sostienen reclamando “la retirada de ese elemento gráfico” incluido “de todas las equipaciones, productos oficiales y comunicaciones del Athletic Club”.

En esa línea, Cristian Toro, campeón olímpico y portavoz nacional de Deportes de Vox, ha denunciado que “el Athletic es un club histórico y querido por muchos españoles que debería estar por encima de la propaganda separatista”.

“Incluir en su equipación un mapa del País Vasco que incorpora Navarra y otros territorios del resto de España es politizar el deporte y faltar al respeto a muchos españoles”, ha subrayado.

El PP asevera que el Athletic “ha cruzado una línea muy peligrosa”

En el mismo sentido, desde el Partido Popular, Javier García, presidente del PP en Navarra, ha exigido también al Athletic retira esa grafía de la nueva camiseta, afirmando que el club “ha cruzado una línea muy peligrosa utilizando el fútbol como herramienta política y como altavoz ideológico”.

“Es inaceptable que el fútbol se utilice para exhibir símbolos que denigran la identidad de Navarra”, ha denunciado en sus redes sociales.

El Gobierno de Navarra no se posiciona en contra de la camiseta del Athletic

Por su parte, desde el Gobierno de Navarra, su vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha señalado que la camiseta no vulnera los símbolos oficiales de Navarra.

“La LORAFNA, así como la LF 4/2020, de 27 de febrero, de símbolos de Navarra, señala que los símbolos de identidad exclusivos de la Comunidad Foral de Navarra son la bandera, el escudo y el himno de Navarra, en los términos que recogen dichas normas. La protección jurídica se limita a estos símbolos, según marca el artículo de 3 de la mencionada LF 4/2020, de 27 de febrero. En el caso de la mencionada camiseta del Athletic de Bilbao no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra que son exclusivamente los señalados anteriormente en las normas referidas”, ha dicho a través de sus redes sociales.

A ello, ha añadido: “Además, estamos hablando de una entidad calificada legalmente como asociación privada, es decir, no es una administración pública ni entidad dependiente de una institución pública. A partir de aquí, el uso de símbolos no oficiales por parte una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni a su ámbito competencial. En todo caso, el Gobierno de Navarra reivindica sus símbolos oficiales como reflejo de su institucionalidad como Comunidad Foral propia y diferenciada”, ha apostillado.