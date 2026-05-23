Dos detenidos y tres ertzainas heridos en Vitoria en altercados previos al partido Deportivo-Rayo Vallecano

Los dos hombres han comenzado a lanzar botes de humo, bengalas y otros objetos contra los agentes

Lanzan objetos a la llegada de los autobuses de Madrid y Barça antes del Clásico en Barcelona

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Dos hombres, de 21 y 32 años de edad, han sido detenidos este sábado en Vitoria como presuntos autores de un delito de atentado a agente de la autoridad durante los incidentes que han tenido lugar antes del inicio del partido de fútbol entre el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano, en los que han resultado heridos, al menos, tres ertzainas.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los altercados han comenzado alrededor de las 19:00 horas cuando, al paso del autobús del Deportivo Alavés hacia el campo de Mendizorrotza, un grupo de aficionados del club ha tratado de romper el cordón policial que lo escoltaba y ha comenzado a lanzar botes de humo, bengalas y otros objetos contra los agentes.

Los agentes han sido atendidos por quemaduras, inhalación de humo y contusiones

En el transcurso de los incidentes dos hombres, de 21 y 32 años, han sido detenidos acusados de sendos delitos de atentado a agentes de la autoridad.

En función de los datos aportados por la Consejería, al menos, tres ertzainas has resultado heridos y han precisado ser trasladados a la Mutua por quemaduras, inhalación de humo y contusiones diversas.