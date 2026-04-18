Hasta 91 personas fueron identificadas en la autovía A-4 en dirección a Sevilla con gran cantidad de objetos peligrosos
La Policía también descubrió e intervino en la capital andaluza diverso material contundente camuflado en coches y furgonetas
SevillaLa Policía Nacional ha conseguido frenar la entrada de hasta 95 barras de hierro y otros objetos peligrosos que llevaban escondidos varios grupos ultras antes de la disputa de la final de la Copa del Rey en Sevilla.
Según ha comunicado el Cuerpo este 18 de abril en el que se juega el partido entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, los agentes incautaron gran cantidad de material contundente a personas que viajaban a la capital andaluza.
Concretamente, identificaron a 91 en la autovía A-4, cerca del municipio de La Carlota (Córdoba), cuando iban en dos autobuses de hinchas radicales procedentes de Madrid.
Transportaban un cuchillo, 51 palos de madera que simulaban banderas, numerosos pasamontañas, dos cadenas, espráis de pintura, un protector bucal y una funda de pistola, entre otros objetos.
A las 21:30 horas de este 17 de abril se produjo la intervención policial en el marco de un dispositivo especial e integral que cuenta con unos 1.600 policías que están controlando la llegada de aficionados de ambos clubes.
Levantaron actas por presunta infracción a la Ley del Deporte y de Seguridad Ciudadana, al portar ese material que previsiblemente podrían haber utilizado para enfrentarse a otros rivales, apuntan desde la Policía.
Descubierta también una caja con 95 barras de hierro en Sevilla
Durante la misma noche, en la capital hispalense, los agentes identificaron a más ultras procedentes de San Sebastián y de Madrid. Les intervinieron una caja con 95 barras de hierro.
Viajaba camuflada en coches y furgonetas, donde igualmente los individuos transportaban todo tipo de armas o elementos de protección: dos navajas, un puño americano, espráis de gas pimienta, tres protectores bucales y un chaleco antipinchazos.
Además, había 12 cascos, cientos de guantes con empuñadura de acero, pasamontañas, camisetas con simbología ultra, 31 bengalas y 19 artículos para su lanzamiento.