Claudia Barraso 24 MAY 2026 - 14:14h.

La inminente salida del Real Madrid de Álvaro Arbeloa ha dejado detalles en el entrenador que no han pasado desapercibidos

Álvaro Arbeloa confirma que dejará de ser entrenador del Real Madrid: “Me voy agradecido”

Compartir







Álvaro Arbeloa no continúa siendo entrenador del Real Madrid y ya no es un secreto, sino una realidad y pudo despedirse del club blanco con una victoria ante el Athletic. Además, se va recibiendo el cariño de la afición y de parte de la plantilla, como el jugador Kylian Mbappé, que no dudó en abrazarle públicamente en el que ha sido su último partido.

Pero sí ha llamado la atención que más allá de una fuerte ovación de aplausos, y pitadas por parte de cierto sector de la grada, el técnico no tuvo una despedida oficial organizada por el club y no quiso declarar ante los medios tras el partido como sí lo hizo Ernesto Valverde. Esto ha sorprendido a muchos de los aficionados que esperaban escuchar las últimas palabras frente a las cámaras de Arbeloa, según recoge el medio 'As'.

Otra de las cosas que también ha sido muy comentada en redes sociales es un vídeo donde toda la plantilla posaba junto a Carvajal, retratando también uno de los últimos momentos del jugador en el quipo y, más allá de ponerse con sus todavía jugadores, el entrenador se colocó junto al equipo técnico, detrás de la fila y se giró rápidamente cuando se tomó la foto.

El abrazo con Mbappé

Tras el anuncio de la salida del club de Arbeloa, parece que lo único bueno que ha pasado estos días en la plantilla es una reconciliación de Kylian Mbappé con el entrenador tras el cruce de declaraciones entre ambos la semana pasada. El delantero ha querido reflejar con un emotivo gesto que los dos han conseguido solucionar sus diferencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De hecho, la grada se emocionó cuando el futbolista marcó el 3-1 contra ele quipo vasco y decidido celebrarlo de una manera muy especial: abrazando a Arbeloa. No se lo pensó dos veces y tras marcar el gol, se fue corriendo directo al banquillo para abrazar al salmantino.