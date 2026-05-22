Europa Press Celia Molina 22 MAY 2026 - 13:33h.

En medio de la profunda crisis que atraviesa el Real Madrid, Álvaro Arbeloa ha comunicado que deja el cargo de entrenador

Álvaro Arbeloa confirma que dejará de ser entrenador del Real Madrid: “Me voy agradecido”

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El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha confirmado este viernes que no continuará en el conjunto madridista, del que se despide "agradecido" con el club y con unos jugadores que le han hecho "disfrutar cada día y ser mejor entrenador hoy".

"Me voy del Real Madrid con mucho agradecimiento hacia mis jugadores. Me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día, aprender muchísimo y ser mejor entrenador hoy de lo que era aquel 12 o 13 de enero, así que muy agradecido también", ha señalado Arbeloa en rueda de prensa, recogida por Europa Press.

El técnico recalcó que "casi todas las cosas, por no decir todas" que le ha tocado vivir en esta etapa le han hecho "crecer como entrenador y como persona". "He tenido relación con todos mis jugadores. He tenido muchas conversaciones, les he escuchado, ellos me han escuchado a mí y hay veces que hemos estado de acuerdo, otras veces que no, pero eso forma parte de la vida tanto de entrenador como jugador", remarcó Arbeloa.

"Espero que no sea un adiós, que sea un hasta luego"

"La suerte que tengo es que he estado donde han estado ellos. Se lo dije el primer día, sé lo que sentí, sé cuál es vuestra situación porque he pasado por donde estáis vosotros y les entiendo. Muchas veces, como es normal, su visión es muy diferente y para mí es más fácil ponerme en su piel que para ellos ponerse en la mía. Eso es natural, va a pasar siempre en la relación entre entrenador y jugador", sentenció, terminando así su liderazgo en el Real Madrid.

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Su familia numerosas y sus dos hermanos (y socios)

Su despedida ha tenido lugar en medio de la crisis financiera, de resultados y de vestuario que atraviesa el equipo de Florentino Pérez. En un momento tan duro como éste, Arbeloa cuenta con el apoyo incondicional de sus mujer, Carlota Ruiz, y de los cuatro hijos que tienen en común. Carlota y Álvaro comenzaron su relación en la adolescencia - cuando tenían 17 años - y se casaron en julio de 2009 en Zaragoza. Tiene estudios de Logopedia, es maestra de Primaria y la madre de Alba, Raúl, Vega a Inés.

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Además de su amor por su familia numerosa, con la que suele posar en las redes sociales - el exentrenador del Real Madrid también mantiene una magnífica relación, personal y laboral, con sus dos hermanos, Yago y Raúl. Yago es un conocido empresario del sector digital y presidente de la consultora de marketing MIO Group, empresa en la que el propio Álvaro participa como socio. Su otro hermano trabaja también en el ámbito empresarial ocupando el puesto de director de servicios creativos dentro de la misma firma familiar.

A principios de año, Arbeloa publicó una idílica foto familiar, preguntándose qué le depararía este 2026. En la rueda de prensa, ha manifestado que espera que esto no sea un adiós, sino un "hasta luego", porque él lleva 20 años ligado al Real Madrid en distintas funciones.