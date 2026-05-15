"Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega, a mí me da igual cómo se llamen", subrayó Arbeloa en rueda de prensa

Álvaro Arbeloa defiende a Florentino Pérez y señala al caso Negreira: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

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El Real Madrid no sale del cisma que reina en el vestuario. Pese a la intrascendente victoria de ayer ante el Oviedo en la antepenúltima jornada de una Liga ya perdida, el ambiente sigue caldeado, y en pleno proceso de elecciones por la presidencia en el club. Tras la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, y después de la mediática comparecencia urgente de Florentino Pérez, ahora ha sido Kylian Mbappé el que centrado el foco mediático y el que ha enardecido el debate y la polémica tras asegurar ante los medios que “estaba listo para ser titular” ante el conjunto asturiano pero que su entrenador, Álvaro Arbeloa, le había dicho que es “el cuarto delantero de la plantilla”.

“Estoy bien. Estoy muy bien, al 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Al final lo acepto y juego el tiempo que tengo para jugar. Yo pienso que juego bien, hemos jugado bien y hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo", dijo Kylian, desatando con sus palabras otro terremoto mediático que tuvo posteriormente en rueda de prensa la réplica de Álvaro Arbeloa.

Kylian Mbappé señala a Álvaro Arbeloa: “El cuarto delantero de la plantilla”

"Fue una gran pena para mí no jugar el Clásico. Es un partido que me encanta jugar, siempre he metido goles contra ellos. Fue una pena para mí no estar ahí y ayudar al equipo. Así es la vida", dijo además, respecto al partido anterior y que terminó con el Barça ganando la Liga tras imponerse por 2-0 a los blancos.

Más allá, ante la reacción del Bernabéu ayer, añadía: "No podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada. Es una manera para ellos de hablar, de expresar una opinión. No hay que coger lo personal. Cuando tú ves la historia de mi carrera, he tenido mucho tiempo que la gente me pitaba".

"La vida de un jugador de la Real Madrid es la vida de un jugador famoso como yo. Es la vida. No para estar contento, pero pienso que es la única manera de entender eso. Si hay una otra, no la entiendo", añadió.

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De igual modo, y ante la insistencia de los periodistas sobre su suplencia, volvió a señalar: "Pregunta al míster, ¿qué quieres que te diga? Yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión. No puedes estar enfadado con un míster. Siempre hay que respetar la opinión de un míster. Hay que trabajar duro en el entreno y en los partidos para ser titular".

"Yo prefiero hablar aquí. Sé que hay mucha gente que no habla y yo tengo que mirar a la prensa para saber lo que piensan. Al final yo prefiero hablar aquí, de mi boca, y así es más fácil y es más claro", apostilló en la zona mixta del estadio blanco.

El guiño de Mbappé a Xabi Alonso que apunta también a Arbeloa

Fue en ese punto cuando Kylian Mbappé continuó con lo que muchos interpretan como un guiño a Xabi Alonso que vuelve a señalar a Arbeloa. Concretamente, dijo: “Tenemos que aceptar que la gente no esté contenta. Nos duele mucho a nosotros porque tengo la sensación que hemos tenido una estructura, una idea de juego y lo hemos perdido. Duele mucho a un jugador acabar sin títulos y ahora terminamos sin nada. Tenemos que aprender, tenemos que aceptar que la gente no esté contenta, tenemos que aceptar las críticas y tenemos que volver el próximo año con la intención de ganar.

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Respecto a ello, afirmando sentirse “muy feliz” como jugador del Real Madrid, evitó valorar la decisión del cambio de entrenador en mitad de campaña: “No es mi decisión eso. No es mi decisión, ya lo he dicho, mi única manera de responder es jugar bien y después ayudar a mis compañeros para dar todo por el escudo de Real Madrid”.

“Duele porque pienso que este año teníamos la oportunidad de hacerlo mejor y lo habíamos demostrado al inicio de la temporada, en la primera parte de la temporada. Pero así es la vida y todos nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar eso porque esto es Real Madrid. El Real Madrid es un equipo que gana y tiene siempre que ganar”.

En ese sentido, y preguntado específicamente por la destitución de Xabi Alonso, insistió: “No es mi responsabilidad, lo he dicho antes, yo estoy aquí para jugar y siempre hay que defender el club de la mejor manera posible. Yo no hablo de nombres, de personas, yo hablo únicamente de lo que veo en el campo y pienso que podemos hablar de táctica, de todo, porque somos jugadores; pero el resto no es mi responsabilidad”.

Además, respecto al tolosarra, afirmó: “Tengo gran relación con Xabi Alonso, seguro que va a ser un gran entrenador, pero es el pasado. Todo el mundo sabe lo que pienso de Xabi, pero es el pasado, nosotros tenemos que mirar adelante porque tenemos una situación en la que tenemos que mirar adelante a lo que podemos cambiar, mejorar y hacer mejor"

Mbappé niega, pese a todo, problemas con Arbeloa y ensalza a Florentino Pérez

Pese a todo ello, el francés aseguró que no había “ningún problema con Arbeloa”: “¿Cómo puedo tener un problema únicamente porque no juego? No. Hay que respetar la decisión del entrenador. Cada entrenador tiene su idea de juego, su filosofía, su cosa que le gusta o no, y eso como jugador tú tienes que aceptarlo. Únicamente yo tengo que trabajar para ser mejor que los demás".

"Reacciono normal, soy jugador y hay que aceptarlo, dar lo mejor para el equipo y siempre ayudar. Yo he intentado ayudar cuando entro, entro con una asistencia para Jude [Belingham], hemos ganado y es lo más importante. Lo más importante son los once que están en el campo, tienen que dar todo y que el Madrid gane porque nosotros cuando ganamos somos más felices", dijo, recalcando que es muy feliz en el club y no valora irse.

En este sentido, se deshizo también en elogios sobre el presidente Florentino Pérez, tras todo el revuelo de su comparecencia y la convocatoria de elecciones en el club: "El presi es el mejor presi del mundo, el mejor presi de la historia del Real Madrid, tenemos la suerte de tenerle y pienso que es un poco difícil el tratamiento [hacia Pérez] por todo lo que ha hecho para el Real Madrid... Pero pienso que es normal que la gente exprese una opinión, que no está contenta; pero no tienen que olvidar todo lo que ha hecho el presi para este club", resaltó.

La respuesta de Álvaro Arbeloa a Kylian Mabppé

Tras estas palabras, Álvaro Arbeloa fue preguntado durante la rueda de prensa posterior al partido frente al Oviedo, ante lo que contestó al francés desmintiendo su frase clave y tirando de ironía: “Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase, no me habrá entendido bien o no sé bien qué decirte porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero".

"He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar", ha dicho, antes de profundizar en la cuestión: “Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar, sobre todo porque no es una final. Gonzalo hizo un gran trabajo el otro día. El domingo tenemos otro partido, donde seguro va a ser el primer delantero como le he dicho. Siete días después seguro que se volverá a ganar ser el primer delantero", aseguró.

En este sentido, añadió: “No tengo ningún problema con nadie. Entiendo que los jugadores que no juegan no están contentos. Entiendo que Mbappé no esté contento por no jugar hoy pero es una decisión basada como he dicho siempre por las circunstancias. No quería asumir ningún riesgo, jugando en tres días, era de sentido común".

"Si queréis me ponéis la zona mixta de Mbappé y entre todos la comentamos, hasta que no escuche lo que ha dicho no voy a estar comentando cada frase. Me parecería muy bien que pensase que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda no. Seguramente, en la primera ha metido más goles", señaló, dejándole un recado.

Ante lo ocurrido, además, Álvaro Arbeloa quiso ser tajante: "Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega, a mí me da igual cómo se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente", comentó.

"No solo me ha pasado en estos cuatro meses con Mbappé, seguro que con más jugadores, son situaciones que se han dado, por las circunstancias, porque las mías han sido diferentes a las de otros entrenadores. Tengo la conciencia muy tranquila, me parece fenomenal que los jugadores muestren su disconformidad, no me importa", finalizó.