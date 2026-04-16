La 'princesa futbolera guerrera' ha fallecido este jueves 16 de abril tras una larga lucha

Los emotivos mensajes de despedida a María Caamaño, la 'princesa guerrera': "El cielo tiene ahora la sonrisa más bonita"

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María Caamaño Núñez, conocida como la 'princesa futbolera guerrera', ha fallecido este jueves 16 de abril tras una larga lucha contra un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer poco conocido pero que en España se descubren, cada año, unos 30 casos que afectan a menores de 14 años.

La historia de María Caamaño ha conmovido siempre a muchísimas personas dentro y fuera de España. Su valentía, su sonrisa constante y su capacidad para inspirar a otros hicieron que su caso trascendiera, movilizando no solo a la ciudadanía, sino también a numerosos famosos.

Han sido muchos los rostros conocidos que siempre han querido mostrar su apoyo a María en los momentos más difíciles. A través de mensajes en redes sociales, vídeos personalizados e incluso encuentros, artistas, deportistas, cantantes, e incluso el Papa Francisco se unieron para enviarle fuerza y visibilizar su historia.

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