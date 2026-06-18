Gonzalo Barquilla 18 JUN 2026 - 19:44h.

Jorge, el padre de Leo Messi, se encuentra bajo supervisión médica: la familia pide respeto y prudencia en estos momentos

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

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Después de varios días de especulaciones, rumores e informaciones contradictorias sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre de Leo Messi, la familia del futbolista ha decidido pronunciarse públicamente.

A través de un comunicado difundido este jueves en redes sociales, el entorno más cercano del campeón del mundo confirmó que Jorge Messi atraviesa una situación de salud y se encuentra bajo seguimiento médico, al tiempo que denunció la difusión de versiones no contrastadas y pidió respeto a la privacidad familiar.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", expone el comunciado.

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La familia de Leo Messi pide prudencia ante la situación de Jorge

"La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni fiable. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", añaden los familiares de Jorge.

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"Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión", sentencia el documento.

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El comunicado llega mientras Leo Messi continúa siendo uno de los grandes referentes del fútbol mundial. El capitán de la selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, sigue ampliando una trayectoria brillante.

El actual delantero del Inter Miami, exjugador del FC Barcelona y el PSG, lideró el estreno de Argentina en el Mundial 2026 con un triplete ante Argelia (3-0) y firmó una nueva hazaña histórica al alcanzar los 16 goles en Copas del Mundo, igualando el récord de Miroslav Klose.