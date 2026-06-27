Achraf Hakimi recurre ante un tribunal superior para intentar que se desestime su caso de violación

La cadena francesa BFMTV ha informado de que el capitán de la selección de Marruecos va a recurrir ante un tribunal superior

El actual zaguero del Paris Saint-Germain está acusado de violar a una mujer en 2023 en su piso de París

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El futbolista marroquí Achraf Hakimi, de 27 años y acusado de violación en Francia, ha presentado un recurso ante un tribunal superior para intentar que se desestime su caso de violación, tras el fracaso de un intento previo de revocar la decisión de un juez de instrucción.

La cadena francesa BFMTV informó este sábado de que el capitán de la selección de Marruecos iba a recurrir ante un tribunal superior tras haber perdido un recurso contra la decisión de remitir su caso a juicio penal.

El actual zaguero del Paris Saint-Germain está acusado de violar a una mujer en 2023 en su piso de París. Hakimi, que ahora está disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, ha negado tales acusaciones y afirma que se le acusa injustamente.

Un tribunal de apelación confirmó la decisión de remitir su caso a un tribunal penal

Un tribunal de apelación confirmó la decisión de remitir su caso a un tribunal penal. Durante el Mundial, donde Marruecos jugará el próximo lunes contra Países Bajos en octavos de final, Hakimi dijo recientemente que espera con impaciencia el juicio para dar su versión de los hechos.

Al canterano del Real Madrid, dos veces ganador de la Liga de Campeones con el PSG y pieza más que clave de la selección marroquí en los últimos años, aún no se le ha fijado una fecha para el juicio.