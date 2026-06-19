La Justicia francesa confirma que el futbolista Achraf Hakimi será juzgado finalmente por una presunta violación

El futbolista Achraf Hakimi, acusado de violación, se enfrenta a una pena de 15 años de prisión

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Tres años después de que se conociese el escándalo protagonizado por Achraf Hakimi al haber cometido una presunta y supuesta agresión sexual, el jugador marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado por violación. Así lo ha comunicado el Tribunal de Apelación tras rechazar su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.

Según informan diferentes agencias de noticias como EFE, el deportista conoció esta noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia, previsto a las 22:00 horas GMT.

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Achraf Hakimi se pronuncia ante su próximo juicio

Nada más conocerse la noticia, el futbolista se pronunciaba a través de sus redes sociales: "La justicia me miró a los ojos y me dijo: 'Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso'. Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas".

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Justo después, el futbolista se mostraba confiado ante el juicio: "Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar".

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La supuesta agresión sexual

El futbolista está relacionado con un incidente que presuntamente ocurrió en febrero de 2023 en su domicilio en Val-de-Marne, una región al sureste de París. La víctima es una mujer de 24 años que alega haber sido agredida por el futbolista tras conocerse en redes sociales.

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Según su testimonio previo, la demandante declaró que llegó a casa de Hakimi en un taxi reservado por el jugador. Afirmó haber sido besada y tocada sin su consentimiento antes de ser violada. Declaró también que lo empujó y le envió un mensaje a una amiga para que la recogiera.

La defensa del futbolista

Hakimi niega todos los cargos. En la plataforma de redes sociales X, se defendía asegurando que "un solo cargo basta para justificar un juicio" y afirmó que esperará a que el tribunal aclare la verdad.

Por su parte, su abogada, Fanny Colin, afirmó que la decisión de abrir el juicio se basó únicamente en el testimonio del demandante. También afirmó que su cliente siempre ha cooperado con la investigación.

En marzo de 2023, Hakimi fue imputado inicialmente. Según la legislación francesa, una acusación preliminar implica que el juez tiene motivos para sospechar que se ha cometido un delito, pero necesita más tiempo para la investigación antes de decidir si se va a juicio.

El futuro de Hakimi depende del tribunal

Ahora, el caso ha llegado oficialmente a los tribunales. La demandante expresó su alivio por haber entrado en la fase de juicio. Su abogado afirmó que las autoridades judiciales han tramitado el caso conforme a los procedimientos adecuados.

Cuando se le preguntó sobre el impacto del incidente en el equipo, el técnico del PSG, Luis Enrique, se limitó a afirmar que era un asunto del sistema judicial.

Hakimi, de 27 años, se incorporó al PSG en 2021 tras su paso por el Real Madrid, el Borussia Dortmund y el Inter de Milán. A la espera del fallo final, su futuro dependerá de la decisión del tribunal.