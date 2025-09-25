El futbolista Achraf Hakimi ha concedido una entrevista en la que ha roto su silencio tras la supuesta agresión sexual por la que se le investiga

"Estamos expuestos a un montón de cosas, como que las chicas se nos acercan, chantajes...", denuncia el futbolista del PSG

La investigación contra el futbolista Achraf Hakimi por una supuesta violación cometida en febrero de 2023 continúa abierta.

Dos años y medio después de que esta supuesta agresión sexual saltase a la luz, el futbolista del París Saint-Germain ha concedido una entrevista a 'Canal + Francia' en la que ha relatado y confesado cómo está viviendo este proceso judicial en el que se le acusa de haber agredido sexualmente a una joven de 24 años.

Achraf Hakimi asegura que la agresión sexual por la que se le investiga "es mentira": "Estamos tranquilos"

"Es de lo más fuerte que me ha pasado y el daño más fuerte que he sufrido. Fue algo bastante duro y sigue siendo duro, porque cuando siguen diciendo mentira tras mentira, duele. Duele para mi familia, para mis hijos, que son pequeños y no saben lo que es Internet o leer, sé que en algún momento de su vida van a leer las cosas y para mí, que vean que han escrito algo de su padre y encima es mentira no es plato de buen gusto y no se lo deseo a nadie", confiesa Achraf Hakimi.

Hay que recordar que la investigación sobre esta supuesta violación continúa abierta. Sin embargo, el futbolista del PSG se ha declarado inocente y ha negado cualquier cargo y acusación.

"Mi abogada me lo dijo. Estamos tranquilos. Es mentira. Sé la persona que soy. Sé que no he hecho nada. Y nunca lo haría. Pedí hablar con la policía para explicar mi versión. Siempre cuando me han necesitado para cualquier cosa... Es más, ellos tienen mi ADN", recalca el deportista-

Además, en su relato Achrad Hakimi ha querido cargar contra la supuesta víctima de esta agresión sexual: "Cualquier cosa que necesitaran estaba a disposición, no como la persona que acusa, que no ha facilitado las cosas. Gracias al trabajo de la policía hemos podido encontrar bastantes buenas cosas. La justicia está haciendo su trabajo y espero que la verdad salga pronto".

La presunta agresión sexual por la que se le investiga

La supuesta agresión sexual por la que se está investigando al futbolista ocurrió en febrero de 2023. Nada más denunciar los hechos, la víctima relató ante las autoridades que conoció a Achraf Hakimi el 16 de enero de ese mismo año, cuando empezaron a hablar a través de Instagram. Tras mantener varias conversaciones y según el relato de la víctima, la joven de 24 años decidió quedar con él y fue hasta la vivienda del deportista en un vehículo VTC que pagó el futbolista.

Una vez en el domicilio, la joven aseguraba que el deportista le besó en la boca, le levantó la ropa y le besó los pechos. Todo ello sin su consentimiento. Después y según el testimonio que ofreció a los agentes, la víctima denuncia que llegó a ser penetrada.

Finalmente, la joven pudo zafarse de su supuesto agresor y salió corriendo del lugar. Una vez fuera pidió ayuda a un amigo que fue a buscarla y más tarde acudió a comisaría. En un principio la joven no quiso denunciar, pero ante la gravedad de los hechos la Fiscalía abrió una investigación de oficio.

El futbolista denuncia los "chantajes" que sufren los futbolistas por "las chicas" que se les acercan

En su entrevista con 'Canal + Francia', el futbolista del PSG lamenta, según él, la presión a la que están sometidos los deportistas de su talla: "Estamos expuestos a un montón de cosas, como que las chicas se nos acercan, chantajes... Yo creo que en el mundo del fútbol hay mucha gente que se aprovecha de nosotros. Y si no tienes a gente a tu alrededor te pasan estas cosas. Y yo, después de estas cosas, pues sí, he cambiado bastantes cosas. Y ahora mi círculo es tan pequeño que no dejo que nadie entre ahí".

Una reflexión que no le deja en buen lugar al situar a la mujer en una posición interesada y chantajista. Hay que recordar que en España, las víctimas de agresiones sexuales pueden denunciar a través de distintos canales. La vía más habitual es acudir a cualquier comisaría de la Policía Nacional o puesto de la Guardia Civil, donde existen unidades especializadas en violencia de género y delitos sexuales.

También es posible presentar la denuncia en los juzgados de guardia. En situaciones de emergencia, el teléfono 112 atiende de inmediato, mientras que el 016 ofrece información y asesoramiento las 24 horas, gratuito y confidencial, sin dejar rastro en la factura. Además, algunas comunidades autónomas disponen de líneas específicas y centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, donde se ofrece acompañamiento médico, psicológico y jurídico durante todo el proceso.