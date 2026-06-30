Los gestos de apoyo reflejaron su empatía hacia el futbolista que hace tan solo unos días anunció la muerte de su hijo

El jugador neerlandés Cody Gakpo anuncia la muerte de su hijo durante el embarazo: "Es un momento muy difícil para nuestra familia"

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Cody Gakpo ha protagonizado uno de los momentos más conmovedores del Mundial 2026 durante el partido entre Países Bajos y Marruecos. Según informa 'El Mundo', el delantero neerlandés marcó el 1.0 en los dieciseisavos de final y nada más marcar el gol rompió a llorar sobre el césped.

Todos corrieron a abrazar al futbolista en una imagen cargada de emoción. La alegría de sus compañeros por ponerse en ventaja en el partido se mezcló con la comprensión que le mostraron todos a Gakpo. Los gestos de apoyo reflejaron su empatía hacia el futbolista que hace tan solo unos días anunció la muerte de su hijo.

Tras repetir las imágenes del gol, mostraron a los padres del delantero que se encontraban en las gradas apoyando a su hijo entre lágrimas.

La imagen más humana y emotiva del partido

Gakpo y su pareja, Noa van der Bij, perdieron a su hijo no nacido la semana pasada. El capitán, Virgil van Dijk, aseguró ante los periodistas que la noticia "era terrible": "Demuestra que el fútbol pasa a un segundo plano. Hay cosas mucho más importantes en la vida".

Marruecos empató en los últimos minutos y consiguió la victoria en la tanda de penaltis, lo que provocó más lágrimas entre los neerlandeses derrotados. Pero, sin duda, la imagen más humana y emotiva la protagonizaron los neerlandeses apoyando a Gakpo en un momento tan difícil.

Van der Bij publicó en las redes sociales una fotografía de ambos tomados de la mano sobre una manta y un gorrito de punto para anunciar la muerte de su bebé.