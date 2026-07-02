Su jefe de prensa comunicó la dolorosa noticia en plena rueda de prensa tras perder República Democrática del Congo contra Inglaterra

Su selección a punto estuvo de dar la sorpresa, pero apareció Harry Kane para remontar el partido y dar el triunfo por 2-1 a los ingleses

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Sébastien Serge Louis Desabre, el entrenador al frente de la selección de la República Democrática del Congo, vivió ayer uno de los momentos más duros de su vida en pleno Mundial 2026. Fue justo tras perder contra Inglaterra en el partido eliminatorio de dieciseisavos de final, pero la derrota y todo lo deportivo quedó atrás cuando, durante la rueda de prensa posterior al encuentro, se comunicaba allí mismo del fallecimiento de su padre.

"Queremos anunciar que el entrenador perdió a su padre. Así que nuestras más sinceras condolencias", anunció un responsable de comunicación, mientras Desabre, en un momento extremadamente doloroso, cambiaba la expresión de su rostro y su mirada antes de pronunciar un “gracias” y levantarse de allí inmediatamente para dejar la sala de prensa del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Sébastien Desabre y su rueda de prensa tras la derrota del Congo ante Inglaterra

La imagen del momento, captada por todas las cámaras de los allí presentes, no tardo en viralizarse a través de las redes sociales, desde donde se han sucedido tanto los mensajes de condolencias como los que agradecen su trabajo y su profesionalidad dirigiendo una selección que a punto estuvo de vencer a los ‘leones’ ingleses, llegando a ponerlos contra las cuerdas en la primera parte.

La República Democrática del Congo, con unos sensacionales e intensos primeros 45 minutos, se puso por delante con un tanto de Brian Cipenga a los siete minutos, aguantando un total de 75 hasta que apareció el nueve de Inglaterra; el máximo goleador de la historia de su selección, Harry Kane.

El delantero centro de 32 años volvió a sacar su instinto depredador para dar la vuelta al partido, anotando un tanto primero en ese minuto 75 y luego otro apenas once minutos después, en el 86.

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A él, precisamente, se refirió Sébastien Desabre en la rueda de prensa, instantes antes de enterarse de el fallecimiento de su padre: “Inglaterra tuvo que recurrir al mejor delantero del mundo”, dijo, encumbrando su actuación.

"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria" dijo, instantes antes de la dura escena en la que se enteró del deceso de su progenitor.

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Críticas por la forma en que se anunció la muerte del padre de Sébastien Desabre

Tras lo ocurrido, por otro lado, también han sido muchos los que han cuestionado las formas en que se le ha comunicado lo ocurrido, denunciando que todo debió estar por encima del ámbito deportivo, apoyando al seleccionador.

Mientras algunos presumen que quizás Desabre pudo haberse enterado de la muerte de su padre antes de la conferencia de prensa, otros tantos subrayan que, juzgando su expresión, fue justo en ese instante cuando supo lo que acababa de ocurrir.