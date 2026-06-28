A los 50 años, entrena al filial del Córdoba CF en Tercera Federación tras seis temporadas en el banquillo del club de su pueblo natal, La Algaba.

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Diego Tristán Herrera nació el 5 de enero de 1976 en La Algaba, un municipio de la provincia de Sevilla. Salió de la cantera del Real Betis y en 1998 se marchó al Mallorca B, donde no tardó en demostrar sus condiciones y en dar el salto al primer equipo. Debutó en Primera División el 12 de septiembre de 1999 en el partido Real Mallorca 3-0 Numancia. Ese año marcó 18 goles en liga, un rendimiento que le catapultó a dos preacuerdos simultáneos: uno con la Fiorentina italiana, que le ofrecía contrato de cinco temporadas, y otro con el Real Madrid de Lorenzo Sanz.

Su fichaje por el Madrid que nunca ocurrió

El capítulo más comentado de su carrera no llegó a ocurrir. El preacuerdo con el Madrid se torció cuando el presidente Lorenzo Sanz perdió las elecciones frente a Florentino Pérez. Este anuló el trato alegando un presunto mal comportamiento extrafutbolístico, y Tristán acabó en el Deportivo de La Coruña por una suma algo menor. Siempre le acompañó durante su carrera su especial carácter, y legendarias son sus historias en la noche coruñesa con el Casino de por medio.

En La Coruña encontró su mejor versión. En su primera temporada ganó la Supercopa de España y fue subcampeón de liga. En la siguiente, la 2001-02, volvió a ser subcampeón de liga, arrebatándosela al Real Madrid en la última jornada con un 3-0, y se proclamó campeón de la Copa del Rey en la noche del Centenariazo: Tristán marcó uno de los dos goles con los que el Deportivo ganó 1-2 en el Bernabéu el día en que el Madrid cumplía 100 años. Ese mismo título le permitiría al Deportivo ganar otra Supercopa de España meses después ante el Valencia. Y sobre todo ese año marcó 21 goles que le valieron el Trofeo Pichichi.

La caída y retirada en el Cádiz

La segunda parte de su etapa en el Deportivo discurrió entre la irregularidad y los problemas extradeportivos que le impidieron mantener el nivel. En septiembre de 2006 rescindió su contrato con el club, con el mercado de fichajes ya cerrado. Salvó la situación gracias al Mallorca, que se había guardado una ficha, pero disputó solo 13 partidos en los que no llegó a marcar y fue liberado en enero de 2007. Después recaló en el Livorno italiano, donde recuperó algo de su buen fútbol, el West Ham United para la temporada 2008-09 y, finalmente, el Cádiz en la 2009-10. En 2011 anunció su retirada.

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El regreso a La Algaba

Tras colgar las botas se incorporó al equipo de veteranos del Deportivo de La Coruña. Pero en 2016 dio el paso que nadie se esperaba de él cuando volvió a su localidad natal para unirse al C.A. Algabeño como entrenador y miembro de la dirección del club.

La primera temporada fue un éxito, y logró el ascenso a la División de Honor Andaluza. Durante seis temporadas, hasta 2022, dirigió al equipo y compaginó el banquillo con responsabilidades en la dirección deportiva del Algabeño. Fue el periodo más largo de su vida post-futbolística y el que le permitió formarse como técnico desde la base.

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Antes de llegar al Córdoba, Tristán entrenó también al CD Inter Sevilla en Tercera RFEF durante la campaña anterior, acumulando más experiencia en la categoría que hoy le ocupa.

En octubre de 2025 se incorporó a la disciplina del Córdoba CF desempeñando la función de entrenador específico de atacantes para las categorías inferiores. En noviembre amplió sus responsabilidades asumiendo también la dirección técnica del equipo Cadete B.

El salto definitivo llegó el 6 de abril de 2026. El Córdoba CF decidió relevar a Gaspar Gálvez tras una racha negativa de resultados que culminó con una derrota por 3-0 ante la UD Tomares. El equipo ocupaba la décimosexta posición del Grupo X de Tercera RFEF con 31 puntos, en zona de descenso. La dirección deportiva apostó por la promoción interna y eligió a Diego Tristán para asumir el banquillo del filial con el reto de eludir el descenso en las jornadas restantes.

El delantero que hizo historia en el Bernabéu ahora construye la suya propia en los campos de tierra de la Tercera Federación andaluza. Con 50 años y una trayectoria como técnico que suma ya una década, Diego Tristán sigue ligado al fútbol desde donde empezó: desde abajo, y desde Andalucía.