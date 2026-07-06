La Selección Española consigue una arrolladora victoria tras su partido contra Portugal en octavos

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La selección española se ha clasificado este lunes a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras ganar a Portugal (0-1) en los octavos de final, una ronda que había sido el techo de la 'Roja' en las dos últimas Copas del Mundo, en las que cayó eliminada en la tanda de penaltis.

16 años después, España regresa a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Después de los fracasos en Brasil 2014, donde quedó eliminada en la fase de grupos, y Rusia 2018 y Qatar 2022, donde las tandas de penaltis ante Rusia y Marruecos, respectivamente, apeó a la selección española en la ronda de octavos de final.

Esta vez, como ocurriera en Sudáfrica 2010, edición en la que España se alzó con el título, Portugal ha sido la selección a la que los de Luis de la Fuente han dejado en la cuneta. Un triunfo que también supone la revancha de la pasada final de la Liga de Naciones, disputada hace poco más de un año, y en la que los lusos se hicieron con el título tras vencer en la tanda de penaltis.

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Su próximo objetivo dentro del Mundial

Ahora, la selección española disputará los sextos cuartos de final de un Mundial en su historia. En los cinco anteriores sólo pudo superar esa barrera en la edición de 2010, en la que a la postre se haría con el título. Más dolorosos son los recuerdos de Corea y Japón, Estados Unidos 1994, México 1986 e Italia 1934, en los que la antepenúltima ronda del torneo se tornó en última para España al caer ante Corea del Sur, Italia, Bélgica e Italia, respectivamente.