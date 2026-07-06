Tras conocerse el accidente, numerosas instituciones y representantes políticos trasladaron públicamente sus condolencias

Último adiós a Iván Sanz Cid y a su familia: el funeral se celebrará este miércoles en Valladolid

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Familiares, amigos, representantes institucionales y numerosas personas vinculadas al sector del vino han acudido este lunes al Tanatorio de Las Contiendas, en Valladolid, para despedir a Iván Sanz, director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, a su mujer, Irene Garijo, y a dos de sus hijos, de 14 y 17 años, fallecidos este domingo en un accidente de tráfico.

El velatorio se ha desarrollado en la más estricta intimidad familiar, marcado por el respeto y la emoción contenida. Mientras tanto, la hija menor del matrimonio, de nueve años, continúa ingresada en estado grave en el Hospital Universitario de Burgos.

Según ha informado la bodega en un comunicado, el funeral de Iván Sanz, Irene Garijo, Irene Sanz y Luis Álvaro Sanz se celebrará el miércoles 8 de julio, a las 11.00 horas, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid. La tragedia ha causado una profunda conmoción en Castilla y León, especialmente en la Ribera del Duero, donde Iván Sanz era una figura muy conocida al frente de Dehesa de los Canónigos, una de las bodegas de referencia de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Las condolencias de las instituciones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró sentirse "profundamente consternado" por la tragedia. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, recordó la contribución de la familia al mundo del vino y expresó su deseo de recuperación para la hija superviviente.

También el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, lamentó el fallecimiento de Irene Garijo, trabajadora de la institución provincial, a la que definió, junto a su marido, como una colaboradora "de una generosidad sin límites". El accidente se produjo hacia las 16.20 horas del domingo, cuando el turismo en el que viajaba la familia, que regresaba de Cantabria, se salió de la calzada en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal palentino de Herrera de Pisuerga, y dio varias vueltas de campana, sin que se vieran implicados otros vehículos.

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