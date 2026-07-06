El juez Antonio Viejo ha denegado la petición de Begoña Gómez de acompañar al presidente a la cumbre de la OTAN

Begoña Gómez insiste en que se paralice la causa hasta que la Audiencia de Madrid resuelva los recursos

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Antonio Viejo, el juez que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado en vacaciones, ha denegado a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, el permiso para acompañar al presidente del Gobierno en la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Turquía.

Begoña Gómez había pedido a Peinado, que acordó la retirada de su pasaporte en el marco de su investigación contra ella, que le permita viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Inglaterra para la graduación de su hija.

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El magistrado Antonio Viejo, que sustituye a Peinado, considera que Gómez está invitada a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara por "razones de cortesía institucional" y no tiene "una intervención activa", y apunta además a que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.

Moncloa considera incomprensible la decisión judicial sobre los viajes de Begoña Gómez

Por su parte, el Gobierno considera incomprensible la decisión judicial que ha denegado a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN en Ankara pero permitirle en cambio viajar a Londres para acudir a la graduación de su hija.

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Fuentes de Moncloa han mostrado esa incomprensión después de que el magistrado Antonio Viejo, que sustituye al juez Juan Carlos Peinado que está de vacaciones, haya adoptado esa decisión tras la solicitud realizada por Begoña Gómez para poder realizar ambos viajes.

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Una petición que había hecho después de que Peinado le retirara el pasaporte y le prohibiera salir del país como medidas cautelares hasta que se celebre el juicio por los cuatro delitos de los que se le acusa.