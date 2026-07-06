La senadora dijo que el futbolista era un "bruto ni siquiera aprendió a escribir y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés"

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El delantero francés Kylian Mbappé condenó de forma severa las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, a la que calificó de "mujer despreciable e indigna de tu cargo", después de que esta le insultase de forma racista tras el Francia-Paraguay de los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Francia venció a Paraguay en un reñido partido de octavos de final del Mundial el sábado en Filadelfia (Estados Unidos), en el que Mbappé marcó desde el punto de penalti el gol de la victoria de un partido con mucha tensión en el terreno de juego.

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"Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", escribió Celeste Amarilla en la red social 'X. Esto motivó la respuesta de Mbappé a través de 'X': "Eres una mujer despreciable e indigna de tu cargo. No representas a Paraguay".

La tajante respuesta de Mbappé

"Por tu ignorancia y tu racismo descarado, el mundo ya ha olvidado la trayectoria histórica y el compromiso de tus jugadores durante este Mundial para dar paso a una mujer incompetente que transmite la peor imagen posible de su país", criticó con firmeza, añadiendo que "nunca"· daría a "personas como ella la libertad de difundir su odio y su racismo por el mundo".

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Así condenaba los insultos recibidos por parte de la política, con un texto publicado en sus redes sociales donde también ha querido añadir una fotografía de la responsable para que todos sus seguidores puedan poner cara a la mujer que le dedicó los insultos racistas. La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, también reaccionó con indignación ante los desvaríos verbales de la senadora. "Estas declaraciones son abominables, indignas y aún más inaceptables por provenir de una cargo política", escribió Ferrari en X.