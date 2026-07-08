Uno de esos exfutbolistas que ni quiere ni puede estarse quieto, con apariciones en TV, negocios de lo más diverso y mucho más

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Es quizá uno de los campeones del mundo que más se merece el título, porque nunca consideró que él podría estar destinado a levantar la copa con la selección española. Joan Capdevila Méndez (1978), natural del municipio ilerdense de Tàrrega, es uno de esos futbolistas que tienen la virtud de caer bien a los aficionados de todos los equipos. Un trabajador del fútbol que nunca pisó uno de los considerados equipos grandes y que aun así es recordado en toda España. Su carrera es un puente entre el fútbol de finales de los años 90 y la época más actual.

Como profesional, Joan Capdevila brilló en una de las épocas más exitosas de la historia del Deportivo de la Coruña. Tiene la mala suerte de llegar un año después del título de liga, pero vivió la histórica Copa del Rey del Centenariazo y algunas de las más mágicas noches de Champions League del equipo coruñés. También tuvo una etapa brillante en el Villarreal, y jugó en un RCD Espanyol que siempre ha sido el verdadero club de sus amores.

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Ídolo de ‘La Roja’

Sin quitarle mérito a lo que consiguió en clubes, quizá lo que más se recuerde de Joan Capdevila es su importancia en la selección española. Con el equipo nacional jugó 60 partidos de los que ganó 54. Fue fundamental en los triunfos tanto de la Eurocopa 2008, jugando todos los minutos excepto en el intrascendente partido contra Grecia en fase de grupos, y en el Mundial 2010, donde directamente jugó todos los minutos. Además, marcó las diferencias en el lateral izquierdo, que es una de las posiciones más difíciles de cubrir para un equipo de fútbol.

Desafortunadamente, la carrera de Joan Capdevila con España se acabó poco después. Tras el Mundial 2010, el de Tàrrega todavía asistió a algunas convocatorias, pero no tardó en ser relevado por Jordi Alba. Su carrera, como era natural debido a la edad, también empezó a ir cuesta abajo. Todavía tuvo un par de buenos años en el Villarreal, llegó a jugar en el Benfica y se despidió de la élite jugando en el Espanyol para luego comenzar una peregrinación que le llevó a la India y a añadir un título de lo más extravagante a sus vitrinas: la Primera División de Andorra.

Pese a que esta última etapa es la más irrelevante en términos futbolísticos, para Capdevila es una de las más importantes en cuanto a crecimiento personal. De hecho, jugar 15 partidos con el North East United FC en la India le cambió la vida. “Cuando fui a la India y vi lo que era el país. Vi el caos, la riqueza, la pobreza… esos extremos (...) Fue como: para, para… vamos a tomarnos con más calma las cosas. Vamos a calmarnos y ser un poquito más alegres. Tenemos suerte de estar donde estamos y a veces no lo vemos”, reflexionaba.

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Un exfutbolista muy activo en redes sociales

Tras retirarse definitivamente en 2017, Joan Capdevila no ha perdido el tiempo. El jugador ejerce desde 2019 como responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del RCD Espanyol, representando al club en actos oficiales y encargándose de tratar con la federación o los patrocinadores. Es una labor que el exfutbolista compagina, fundamentalmente, con la vida familiar. Según sus propias palabras lo que más le ilusiona del retiro es poder dedicar más tiempo a sus seres queridos del que tenía cuando era futbolista. “Antes los fines de semana estaban ocupados y ahora los estoy disfrutando muchísimo”, decía.

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En los últimos años, el exfutbolista también se ha convertido en una figura pública. Participó en la primera edición de 'Bake off: Famosos al horno' (en aquel entonces conocido como 'Celebrity Bake Off España'). Su participación en el reality gastronómico duró tres semanas y fue generalmente bien valorada. Prueba de ello es que el lateral izquierdo volverá a aparecer en televisión el próximo año 2027, de nuevo como concursante en un programa de televisión.

Capdevila también ha dado conferencias, tiene su propia agencia de marketing, aparece de forma frecuente en las tertulias de diferentes medios de comunicación y hasta ha estado vinculado con la Kings League, llegando a jugar partidos con el equipo de Saiyans para darle más repercusión a la liga. Es, en general, uno de esos exfutbolistas que ni quiere ni puede estarse quieto.