España se reencuentra con una Francia con ganas de revancha en su día nacional

España vence a Bélgica y pasa a semifinales del Mundial de 2026, donde se reencontrará con Francia

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La selección española masculina de fútbol se medirá el próximo martes a Francia en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será el reencuentro con un rival que tendrá ganas de revancha por las dos últimas derrotas.

Será la trigesimonovena ocasión que la 'Roja' y los 'Bleus', dos de las grandes favoritas al título, se vean las caras en un encuentro, pero en los últimos cuatro años con mucho en juego y con los de Didier Deschamps tratando de desquitarse y clasificarse para su tercera final mundialista seguida el día de su fiesta nacional del 14 de julio.

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Y es que la actual campeona de Europa se ha cruzado en el camino de Francia en los dos últimos años. En el verano de 2024, el combinado que dirige Luis de la Fuente remontó el tanto inicial de Kolo Muani para imponerse por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa con dos tantos casi seguidos de Lamine Yamal, un sensacional disparo desde fuera del área, y Dani Olmo.

Las selecciones se vuelven a cruzar

Un año después, las dos selecciones se volvieron a cruzar en una gran cita, las semifinales de la Liga de Naciones, que dejaron una espectacular victoria española por 5-4 tras un partido que llegó a dominar 4-0 y 5-1 antes de acabar casi pidiendo la hora ante la reacción de los 'Bleus'.

Antes, en el año 2021, España y Francia se disputaron el título de la Nations, entonces con remontada y triunfo de los de Deschamps. Mikel Oyarzabal adelantó a la 'Roja', pero Karim Benzema y Kylian Mbappé, en un discutido gol, le dieron la vuelta y el triunfo a la doble campeona del mundo.

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Los dos combinados se cruzarán en una Copa del Mundo por segunda vez. Será 20 años después de hacerlo en los octavos de final del Mundial de Alemania de 2006, entonces en los octavos de final, y con victoria francesa por 3-1 con tantos de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinédine Zidane, que dejaron en nada el inicial de penalti de David Villa.

También se cruzaron en la final de la Eurocopa de 1984, con título para Francia tras ganar 2-0 en lo que su primer encuentro oficial entre ambas, en los cuartos del torneo continental de 2000, con triunfo galo por 2-1, y en los de la EURO de 2012, con victoria de la 'Roja' por 2-0 con doblete de Xabi Alonso.