España se impuso a la Portugal de Cristiano Ronaldo por 0-1 en el minuto 91 tras un complejo partido y ya espera a Bélgica en cuartos de final

Mikel Merino, autor del gol que ha dado a España el pase a cuartos: "San Fermin me protege”

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España ya está en cuartos de final del Mundial 2026. Por la mínima, pero evitando in extremis la prórroga, fue un tanto en el minuto 91 de partido, ya en el descuento, lo que dio ayer la ansiada victoria ante Portugal, que aguantó casi hasta el final las embestidas de La Roja.

Entre caras que fueron desde la expectación al nerviosismo según fueron pasando los minutos, el alivio a toda la tensión la puso Mikel Merino, que salió desde el banquillo en el minuto 85 en sustitución de Dani Olmo y logró poner el 0-1 definitivo tan solo seis minutos más tarde tras un sensacional pase de Ferrán Torres, quien también partió como suplente y que entró al terreno de juego por Álex Baena.

Un gol de Mikel Merino para derribar el muro de Portugal y colocar a España en cuartos de final del Mundial

El esperadísimo tanto del jugador pamplonés del Arsenal terminó por derribar el muro portugués, que con un Cristiano Ronaldo muy ausente, aunque siempre a la espera de ocasión en el área, veía como ese gol tan postrero reducía casi a lo imposible cualquier atisbo de lograr el pase.

Los lusos aguantaron 90 minutos el dominio de España, que se impuso con el doble de tiros a puerta y un 56% de posesión frente a un 44%. Con una precisión en el pase del 91%, a los de Luis de la Fuente la faltaba lo más ansiado, pero finalmente llegó, desatando por fin la euforia de la afición y liberando toda la tensión arrastrada durante todo el encuentro.

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Entre cánticos y gritos de celebración por el pase, la noche se alargó para unos y se amargó para otros, con Portugal sumida en la resignación y Cristiano despidiéndose entre lágrimas de su último Mundial.

España, contra Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026

Ahora, tras el ansiado pase, España ya conoce a su próximo rival: se medirá a Bélgica en cuartos de final tras ganar los de Thibaut Courtois, Romelo Lukaku, Kevin De Bruyne y compañía a Estados Unidos.

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Los de Rudi García, se impusieron a los anfitriones por 1-4 con un doblete de Charles de Ketelaere y un gol de Hans Vanaken y otro de Lukaku.

Pese a que su arranque mundialista fue complicado y estuvieron cerca de caer ante Senegal en dieciseisavos, los belgas han ido de menos a más, y España no puede confiarse.

Con ese nuevo partido clave en el horizonte el próximo viernes 10 a las 21:00, la afición sigue creyendo, con el Mundial de Sudáfrica de 2010 en la memoria.