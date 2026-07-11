Julen Guerrero: del banquillo a la dirección deportiva, del periodismo a la tragedia personal

Un futbolista de leyenda que desde el día de su retirada no ha parado un solo segundo, aunque la tragedia le haya golpeado

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Hay retiradas que son puntos finales y retiradas que son solo paréntesis. La de Julen Guerrero, el 11 de julio de 2006, pertenece con claridad a la segunda categoría. El mediapunta de Portugalete participó durante su carrera deportiva en nada menos que 430 partidos, marcando 116 goles con el Athletic Club, equipo del que fue capitán desde 1995, y acumuló 41 internacionalidades con España a sus espaldas. Lo que vino después es la crónica de alguien que nunca dejó de moverse hacia adelante, aunque el camino se volviera, a ratos, extraordinariamente difícil.

Los primeros pasos tras la retirada fueron los de un hombre con hambre de conocimiento. Guerrero se formó, y por ello estudió el grado en Periodismo, graduándose en 2015, mientras simultaneaba su presencia en medios deportivos. Ha sido comentarista de los partidos de la selección española en TVE desde 2007, colaborando con columnas para El Correo y ejerciendo de analista en el programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER y en El Larguero. También ha sido analista en los resúmenes semanales de LaLiga emitidos por Gol TV. Por tanto, la pausa en el fútbol de Julen era solo sobre el campo, ya que siguió en activo para muchos, pero al otro lado de la línea de cal.

Del banquillo a la dirección deportiva

Más allá de esta faceta, Julen Guerreró hizo en 2011 su primera incursión en la gestión deportiva cuando el Málaga CF lo incorporó como director de tecnificación de su cantera, aunque la experiencia fuera breve. Su salto más relevante en esta vertiente llegó en julio de 2018, cuando la Real Federación Española de Fútbol lo nombró seleccionador de la sub-16, marcando su entrada formal en el fútbol federativo. Guerrero se presentó entonces como "un apasionado del fútbol formativo", un hombre que disfrutaba "enseñando a los chavales más jóvenes para que sigan desarrollándose".

Permaneció cinco años en el área técnica de la RFEF, hasta el año 2023, pasando durante ese tiempo de la selección sub-16 a la sub-17 y formando parte del cuerpo técnico que acompañó a Luis de la Fuente en la sub-21 olímpica. Una etapa sólida, pero que no satisfacía del todo su ambición.

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Por este motivo, el 20 de junio de 2024 firmó como entrenador de la SD Amorebieta en la Primera Federación: su primer banco en el fútbol profesional. El resultado fue un fracaso limpio. Solo una victoria en diez jornadas, el equipo colista con seis puntos, y uncese el 29 de octubre. La dirección del club habló de la necesidad de "marcar un punto de inflexión", y todo su cuerpo técnico abandonó Urritxe.

Apenas siete semanas después del golpe de Amorebieta, Guerrero encontró una segunda oportunidad radicalmente distinta. El 16 de diciembre de 2025 firmó como mánager general del CD Estepona, un club de la Segunda RFEF en la Costa del Sol que en ese momento estaba prácticamente hundido, a tiro de descenso a Tercera. El rol no era como técnico sino como directivo. Le tocaba reconstruir la estructura del club, dotar de profesionalidad al proyecto y elegir al entrenador adecuado. Eligió a Manolo Sánchez, exsegundo técnico de Pellicer en el Málaga CF, y la combinación resultó explosiva.

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Del periodismo a la tragedia personal

El Estepona logró diez victorias en las últimas 18 jornadas de la temporada regular, forzó un playout contra el Real Madrid C y se impuso 3-1 en el Estadio Muñoz Pérez, consumando una de las salvaciones más improbables de la categoría. El propio Manolo Sánchez, al final del partido, dirigió sus palabras directamente a Guerrero: "Quiero dar las gracias a Julen por todo lo que estamos consiguiendo. Espero que esto le alivie con lo que está pasando". Las palabras del técnico encapsulaban algo que flotaba sobre toda la temporada: Guerrero la vivió en medio de la tragedia personal más devastadora de su vida.

Y es que, el 16 de abril de 2026, falleció Elsa Landabaso, esposa de Julen Guerrero durante 26 años, a los 52 años de edad. El Athletic Club, el Getafe y la Federación Vizcaína de Fútbol expresaron sus condolencias públicamente. El club la describió con la frase en euskera Gugan bego: descanse en paz. Guerrero siguió al frente del Estepona.

Que Guerrero renovara como mánager general para la temporada 2026-27 no fue ninguna sorpresa. El 29 de mayo de 2026, el CD Estepona anunció oficialmente su continuidad junto a la del entrenador Manolo Sánchez, describiendo al de Portugalete como "la persona que reflotó el proyecto en el plano deportivo". El objetivo para la próxima campaña es ya otro: pelear por el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Guerrero, fiel a su filosofía, avanza paso a paso.⁸ Sin ruido. Con el número 8 aún en el pecho.