Toda España espera que ahora el baño se lo de Lamine a Messi para ganar el Mundial

La imagen de Messi bañando a un Lamine de 5 meses hace 19 años se ha vuelto viral.

La imagen de Leo Messi bañando a Lamine Yamal de bebé: la fotografía del Mundial de Fútbol 2026 fue captada hace 19 años

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Messi quiere despedirse a lo grande en su último Mundial frente a un Lamine Yamal que empieza a escribir su historia en esta competición. El astro argentino disputará su tercera final y Lamine, la primera. ¿Quién lo iba a decir cuando se tomó una foto para un calendario solidario hace 19 años? Era una campaña del Barcelona en la que el astro argentino, muy jovencito, bañaba a un bebé de 5 meses, que no era otro que Lamine Yamal. Fue elegido entre muchos por el azar, por un destino que ahora les cruza. Messi no sabía ni cómo cogerlo, con la inocencia del joven que era. Mientras, Lamine, ajeno al destino, sonreía, como ahora lo hace su hermano pequeño en la gradas, convertido en un icono.

Caprichos del destino, ese bebé de cinco meses y Messi se enfrentan ahora en una final histórica, en toda una final de un Mundial. Y en manos de España está, como ocurrió con Cristiano Ronaldo, la despedida de un futbolista al que muchos consideran el mejor de todos los tiempos. Todos en España esperan que esta vez el baño se lo de Lamine a Messi... en el campo.

Empecemos por reconocer, que Messi es Messi, el genio veterano es decisivo todavía incluso con su pierna menos buena, no e vano, con 39 años, es el máximo goleador del Mundial. Una locura inédita propia de un genio. "Son palabras muy grandes", dicen los aficionados, que reconocen al genio argentino, no en vano fue durante años el líder del Barcelona.

Lamine no ha hecho el mejor Mundial. Llegó lesionado y ha ido cogiendo forma poco a poco, pero no se puede hablar de la selección de Lamine, sino de un equipo por encima de las individualidades, pero "sin brillar apenas ha sido ya también decisivo apelando únicamente a la astucia". Eso sí, toda España espera un golpe de genialidad de su parte y no de la de Messi.

Ese bebé de la bañera será el rival de Messi para superar a Maradona en la historia argentina. Quién lo iba a decir. Ese bebé resultó ser un prodigio tan asombroso desde categorías inferiores que pronto sus habilidades como zurdo imparable han llevado a proponerlo como sucesor natural del argentino

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Fuera del campo Lamine desprende una aura diferente, más acorde con los nuevos tiempos. "Le va el show a Lamine Yamal", reconocen los jóvenes que se identifcian hoy con él. Messi tiene un perfil más bajo y más discreto, es más de significarse únicamente en el campo, y este domingo marcará un antes y un después. Ambos compartirán espacio en el terreno de juego casi 20 años después de esta foto ya icónica. Seguro que será menos tierna, y en el corazón de la hinchada española late el deseo de que el genio del futuro pueda imponerse a su ídolo. Y le destrone.