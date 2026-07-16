Los periodistas de radio argentinos derrochan emoción tras la victoria de su selección

La euforia de la selección argentina en el vestuario tras su remontada ante Inglaterra en el Mundial 2026: "La que tiene a Messi y Maradona"

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La vitoria de la selección de Messi ante Inglaterra en el Mundial de Fútbol 2026 ha causado una auténtica locura en Argentina. Los aficionados, los periodistas del país viven el Mundial con gran pasión y euforia. Sin embargo, si hay alguien que se deja el aliento y la garganta, esos son los narradores argentinos.

Con puro delirio y emoción, los narradores se dejaban la voz para celebrar con gran intensidad el pase a la final del Mundial de Fútbol 2026 de la selección argentina.

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Reacciones a la victoria de Argentina ante Inglaterra

El que también celebró la victoria de la selección fue el presidente de Argentina, Javier Milei. "¡Vamos Argentina, carajo!", publicó el jefe de Estado argentino en un breve mensaje en redes sociales.

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"La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Fútbol 2026», publicó en su perfil de X el Gobierno del país suramericano para «oficializar" el triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni.

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Miles de argentinos se volcaron en la noche de este miércoles a las calles en diversas ciudades del país para celebrar el triunfo de la albiceleste ante Inglaterra y expresar su ilusión por la final que se disputará el próximo domingo ante España.

Leo Messi: "No era una victoria más, el pueblo argentino la quería"

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, confesó que ganar la semifinal del Mundial contra Inglaterra "no era una victoria más", "importante para el pueblo argentino" y billete a una segunda final seguida donde se medirán a España, un partido "especial" contra "una selección enorme".

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"Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio como dijimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también y nos metió en una nueva final del mundo", dijo en declaraciones que recoge TyC Sports después del encuentro en Atlanta (Estados Unidos).

"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y una felicidad enorme", añadió.

Lionel Scaloni: "Cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre"

Por su parte, el seleccionador argentino masculino de fútbol, Lionel Scaloni, ha afirmado que estando "en dificultad y el rival duda un poquito", es el momento exacto en que sus pupilos ven "sangre", en alusión a su nueva remontada en semifinales, esta vez hasta ganar por 1-2 a la selección de Inglaterra y meterse en la final.

"Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad, sinceramente. Y cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos; y vamos hasta donde sea. Creo que esa es la sensación que me da. La sensación que me dio de ellos también", declaró este miércoles en rueda de prensa desde Atlanta, Georgia (EE.UU.).