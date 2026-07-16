Los jugadores de la selección argentina celebran en el vestuario su remontada ante Inglaterra en el Mundial 2026

La imagen de Leo Messi bañando a Lamine Yamal de bebé: la fotografía del Mundial de Fútbol 2026 fue captada hace 19 años

Compartir







Euforia, alegría y vítores entre los jugadores argentinos tras ganar la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 y pasar a la ansiada final que disputarán ante la selección española el próximo domingo 19 de julio. Los futbolistas argentinos desataron la locura en el vestuario nada mas terminar el partido.

Celebración a lo grande y cánticos por la victoria y la remontada épica ante Inglaterra. Noche de saltos y abrazos, con Messi y el guardameta Dibu Martínez, en medio de la fiesta. Entre las canciones que coreaban los jugadores, la selección argentina presumía de ser "la que tiene a Messi y Maradona".

PUEDE INTERESARTE El gesto de Harper Beckham apoyando a España en el Mundial

Leo Messi: "No era una victoria más, el pueblo argentino la quería"

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, confesó que ganar la semifinal del Mundial contra Inglaterra "no era una victoria más", "importante para el pueblo argentino" y billete a una segunda final seguida donde se medirán a España, un partido "especial" contra "una selección enorme".

PUEDE INTERESARTE Los Reyes irán a la final del Mundial junto con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía

"Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio como dijimos. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también y nos metió en una nueva final del mundo", dijo en declaraciones que recoge TyC Sports después del encuentro en Atlanta (Estados Unidos).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo. Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y una felicidad enorme", añadió.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Messi hizo mención así a tensión vivida entre los dos equipos, con el histórico de enfrentamientos previos y con el conflicto de Malvinas también en la cabeza de muchos, hasta lograr una remontada más en este Mundial. "La verdad que es una locura lo que estamos viviendo, cómo se están dando las cosas. Yo sinceramente antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar y nos terminamos metiendo en una nueva final, creo que son cinco seguidas, es impresionante", afirmó.

Lionel Scaloni: "Cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre"

Por su parte, el seleccionador argentino masculino de fútbol, Lionel Scaloni, ha afirmado que estando "en dificultad y el rival duda un poquito", es el momento exacto en que sus pupilos ven "sangre", en alusión a su nueva remontada en semifinales, esta vez hasta ganar por 1-2 a la selección de Inglaterra y meterse en la final.

"Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad, sinceramente. Y cuando estamos en dificultad y el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos; y vamos hasta donde sea. Creo que esa es la sensación que me da. La sensación que me dio de ellos también", declaró este miércoles en rueda de prensa desde Atlanta, Georgia (EE.UU.).

Luego el entrenador de la 'Albiceleste' elogió "a los que tienen que entrenar cuando los demás descansan". "Los que entraron desde el banco creo que hoy han sido fundamentales. El fútbol... la vida es un poco esto: dar todo hasta el final e irte a tu casa sabiendo que has dado el máximo. Y estos chicos hoy han demostrado qué es lo que han hecho y lo que llevan adentro", subrayó al respecto de sus suplentes en 'semis'.

"Cuando te das cuenta que hay una aspiradora en el arco y que te llama al gol, te chupa la pelota. Pero pegó en el palo, salió afuera... Y si no entraba, ¿qué hacíamos? Perdíamos 1 a 0. ¿Qué hacés? Contento igual porque el equipo ha demostrado que ha luchado hasta el final. Y para mí eso es fundamental. Nos hubiéramos ido triste a casa, pero sabiendo que habíamos dejado todo y que habíamos hecho el partido que tocaba", argumentó el seleccionador tras ganar a los 'Three Lions'.