Aficionados celebran la clasificación de España a la final del Mundial con una avalancha de memes

La familia real llevó el número 26 en la camiseta durante la semifinal de España: qué significa este detalle

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"Vivo en Madrid, mi novia es española y yo tengo que volver a casa". La frase nunca salió de la boca de Kylian Mbappé. Es un vídeo generado con inteligencia artificial que se ha convertido en uno de los miles de memes que han inundado las redes sociales tras la semifinal entre España y Francia. Así lo ha informado en el video Yolanda Bernardo Martín.

La histórica rivalidad entre ambas selecciones ha vuelto a disparar el ingenio de internet. El festival comenzó incluso antes del pitido inicial, con bromas durante los himnos, y continuó durante todo el encuentro a golpe de tópicos, referencias culturales y mucho humor.

La gastronomía ha sido una de las grandes protagonistas. Las redes han enfrentado la tortilla española con la francesa, han imaginado una tortilla aplastando un cruasán y hasta han convertido la pausa de hidratación de los jugadores de la selección española en un festín con jamón. Tampoco han faltado símbolos como un toro persiguiendo a un gallo o encaramado a la Torre Eiffel.

El tropiezo del defensa francés Lucas Digne, que provocó el penalti del primer gol de España, también dio pie a las bromas. Muchos recuperaron el célebre "patinazo" de Mariano Rajoy para compararlo con el del jugador francés.

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También hubo tiempo incluso para las situaciones más cotidianas. Como el video viral de un repartidor que llegó con la comida justo cuando iban a lanzar el penalti y se quedó para verlo.

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En ese particular duelo virtual tampoco faltaron los clásicos. La "furia española", representada por jóvenes como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, provocando el berrinche de Mbappé y Cristiano Ronaldo.

Y entre todos los protagonistas inesperados volvió a colarse el pequeño talismán de la selección: el hermano de Lamine Yamal, Keyne. Esta vez se hizo viral por las lágrimas de alegría tras la clasificación a la final, que se disputará el próximo domingo 15 de julio, a las 21:00 horas (hora peninsular española), en el MetLife Stadium de Nueva York. La Roja conocerá a su rival esta noche tras la segunda semifinal, que enfrentará a Argentina e Inglaterra.