Santiago Cañizares: de la portería al mundo de los rallies, con una buena dosis de desgracia personal

Una carrera deportiva plagada de "¿Qué habría pasado sí?", que ha continuado en los rallies y siempre cerca de los focos

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Durante toda una década, hablar del Valencia Club de Fútbol implicaba hablar de Santi Cañizares. José Santiago Cañizares Ruiz (1969) jugó diez temporadas completas en el conjunto ché y fue uno de los grandes símbolos de la época más exitosa de la historia del club. Tan inseparable es su figura de la del conjunto blanquinegro que muchos hasta han olvidado que pasó por las filas de Elche, Mérida, Celta de Vigo o Real Madrid antes de convertirse en una auténtica institución en la ciudad del Turia.

Santi Cañizares es considerado uno de los 100 mejores porteros de la historia según la revista Iconic Football y guardando la portería del Valencia logró ganar cuatro veces el trofeo Zamora y formar parte del equipo del año de UEFA en 2001. Su palmarés, sin embargo, brilla más cuando nos centramos en lo colectivo. El meta conquistó cuatro Ligas, dos Copas del Rey, una Champions y una Copa de la UEFA. Además, ganó la Supercopa de España en dos ocasiones, la Supercopa de Europa en una y la medalla de oro en Barcelona 1992.

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Su carrera es monumental, aunque también la define un momento muy doloroso que no ha olvidado ningún aficionado ché. Con Cañizares bajo los palos, el Valencia disputó las dos únicas finales de Champions League en toda su historia. Ambas llegaron de forma consecutiva y ambas terminaron en una derrota dolorosa. Primero en el 2000 ante el Real Madrid en un partido relativamente cómodo para los blancos y luego en 2001 ante el Bayern de Múnich. La final contra el conjunto alemán, que se resolvió en los penaltis después de 120 minutos tremendamente igualados, sigue siendo el mayor “¿qué habría pasado si?” de la historia del club.

Cañizares, amante de la velocidad

El fútbol no ha sido la única pasión de Santi Cañizares, que desde muy joven había sido aficionado a los rallies. “Yo soy de una generación que ha visto y disfrutado de Carlos Sainz y Luis Moya ganar el Campeonato del Mundo de Rally (...) Siempre pensé que eso tenía que ser apasionante”, explicó una vez el exfutbolista. Él estaba resignado a ver los toros desde la barrera y disfrutar de su colección de coches en jornadas recreativas o de exhibición, pero todo cambió por casualidad.

El portero acudió a unas jornadas recreativas en el Circuito de Cheste (Valencia) donde una revista lo fotografió. Un viejo amigo del portero vio las imágenes y, sorprendido al no saber de la afición de ‘Cañete’ por el automovilismo, le llamó para invitarle a participar en una competición que iba a tener lugar en Cantabria poco después. La historia a partir de aquí es simple: Cañizares se lo pasó bien y decidió tomarse más en serio su afición. Así, hizo algunos cursos de conducción y comenzó a participar en pruebas oficiales del Campeonato de España de Rally y otras competiciones, llegando a proclamarse campeón de la Comunidad Valenciana en 2017.

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Esta afición por el automovilismo la ha combinado con otras actividades profesionales más lucrativas. Ha trabajado en medios de comunicación como Radio Marca, Cadena Cope o Movistar Plus y hasta creó su propio canal de YouTube. Subió contenido de forma regular a la plataforma de videos hasta 2024, superando los 140.000 seguidores. El ex del Valencia también ha llevado a cabo importantes inversiones inmobiliarias con las que llegó a acumular un patrimonio de más de 16 millones de euros.

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El momento más oscuro de Cañizares

Aunque no se esconde de los focos, la vida personal de Santi Cañizares siempre ha sido bastante discreta. El deportista se ha casado en tres ocasiones y ha tenido siete hijos. De su matrimonio con Marina Conchello nacieron Carlota (1997), Lucas (2002) y Olivia (2006). En sus segundas nupcias con Mayte García nacieron Sofía (2009) y tres hermanos que llegaron en un solo embarazo: India, Martina y Santi (2013). El de Mayte García fue ese embarazo de 10.000 en el que nacen trillizos.

Hasta aquí todo era casi idílico, pero la tragedia se cebó con la familia en el que quizá sea el capítulo más conocido de la vida personal del ché. Su hijo Santi fue diagnosticado con un cáncer cerebral y falleció a los cinco años después de 15 meses de lucha contra la enfermedad. Esta situación provocó un dolor indescriptible al matrimonio, que terminó separándose tres años después debido a que Cañizares y Mayte García “evolucionaron de forma diferente” tras el suceso. “Volvería a pasar por todo solo por haberlo conocido a él”, decía el exfutbolista hablando sobre su hijo en una entrevista.

El 14 de noviembre de 2025, Cañizares se casó con Noemí Perea. Sobre este tercer matrimonio, sin embargo, lo poco que sabemos es que la pareja se conoció por internet y terminó casándose apenas seis meses después. Todo lo demás es algo que ambos han preferido llevar en privado. En cualquier caso, la vida parece haberle vuelto a sonreír al ex del Valencia, que se mantiene activo en redes sociales y exigiendo cambios estructurales en el club propiedad de Peter Lim.