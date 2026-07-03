La selección se impuso con un contundente 3-0 con doblete de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, mientras Kayne Yamal fue el reflejo de la euforia española

Penélope Cruz, Bardem y Rosalía, en las gradas del partido España-Austria del Mundial

Compartir







La selección española dio ayer otro paso clave en el Mundial 2026 tras sellar su paso a octavos de final con una contundente victoria ante Austria. Los de Luis de la Fuente, volviendo a ofrecer una gran versión, se impusieron con un juego muy sólido por 3-0; un triunfo incontestable y muy celebrado, como se ejemplifica hoy en el gesto del hermano de Lamine Yamal en la grada, quien con su espontánea reacción en el último de los goles no ha tardado en convertirse también en protagonista de una auténtica imagen viral.

El pequeño Keyne, de solo tres años, festejó como ninguno el último tanto de Mikel Oyarzabal, que ayer hizo doblete y certificó el 3-0 en el minuto 89 de partido. Fue entonces cuando las cámaras pusieron la atención en el hermano de Lamine, que con los puños en alto primero y agitándolos con fuerza después, gritaba, con una expresión que traspasaba la pantalla, un sonoro y descifrable ‘¡vamos!’ como los que levantaban a toda España con los triunfos de Rafa Nadal.

La victoria de España ante Austria, con Keyne Yamal entre los protagonistas

La de ayer fue una de esas victorias con los que, en efecto, España volvió a vibrar. No solo por la contundente forma de resolver los dieciseisavos de final, sino también por el buen juego desplegado, con una selección que está yendo de menos a más y que, ahora sí, hace despertar la ilusión por poder hacer, otra vez, algo grande.

Paso a paso, ahora España tiene en el horizonte a la Portugal de Cristiano Ronaldo, un duelo entre ‘vecinos’ que a priori promete un partido duro y trepidante. No obstante, antes de ello había que hacer los deberes en el Estadio Los Ángeles de Inglewood, donde el combinado nacional cumplió con nota.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El primero en ‘abrir la lata’ fue un Mikel Oyarzabal que está de dulce en este Mundial, donde ya lleva 4 tantos, además de una asistencia. El delantero de la Real Sociedad se codea ya con las principales estrellas, empatado a tantos con el último Balón de Oro, Dembelé, y con Vinicius, a uno de los mismísimos Harry Kane y Haaland, y a dos de Leo Messi y Kylian Mbappé, que encabeza la candidatura a Bota de Oro del Mundial de 2026 al sumar también dos asistencias, frente a cero del argentino.

El de Eibar hizo el primer tanto en el minuto 36, y remataría su doblete en el 89 con un extraordinario pase de Cucu Cucurella, que firmó también un partidazo.

Entremedias de esos dos goles llegó el de Pedro Porro, en el 66, mientras el MVP del partido iría a parar precisamente a un Lamine Yamal que, aunque no hizo ningún gol, desplegó también un gran juego, haciendo ver que poco a poco está recuperando su mejor versión tras su última lesión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Lamine Yamal, sobre el gesto viral de su hermano: "Estoy enamorado de él"

Tras el partido, el propio Lamine Yamal fue preguntado por los periodistas por la reacción viral de su hermano, ante lo que el futbolista del Fútbol Club Barcelona se mostró contento y emocionado.

"Emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre... vivir la vida que siempre ha soñado, mis amigos... Al final es lo que yo deseo. Al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo". "Mi hermano es todo para mí. Es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él".