El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; y diversos líderes autonómicos han inundado las redes sociales con felicitaciones

España, campeona del Mundo: la rúa arrancará a las 19.00 horas por las calles de Madrid

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La selección española de fútbol ha conseguido alzar la Copa del Mundo por segunda vez tras derrotar 1-0 a Argentina y son muchas las figuras de la política española quienes han querido felicitar al equipo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; y diversos líderes autonómicos han inundado las redes sociales con felicitaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo presente en el MetLife Stadium donde se disputó el partido entre España y Argentina y ha sido uno de los primeros en felicitar al equipo en sus redes sociales. "¡Enorme nuestra Selección! Gracias, equipo", escribía en X.

Óscar Puente ha hablado de que España, "futbolísticamente está en otra galaxia", mientras que Gabriel Rufián ha sido más escueto. El portavoz de Esquerra en el Congreso ha escrito en X "España 1 - Infantino 0".

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Todo el espectro político se une a la felicidad de la victoria

Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo también quiso felicitar a los jugadores de la selección: "Valores, trabajo duro, humildad y fe. Habéis hecho historia. No hay límites para este equipo", expresaba en redes sociales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escribía: "Un día para la historia... De tantos".

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También ha expresado su felicidad por la victoria Santiago Abascal, líder de VOX, quien gradeció al equipo y a su seleccionador el haber "llevado la bandera de España tan lejos".

La Casa Real también ha escrito en redes sociales, felicitando a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición por el título. "Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido", expresan.

Unos mensajes de agradecimiento y emoción por la merecida segunda estrella de la selección española de fútbol.