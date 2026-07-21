El jugador, natural de Vitoria, acaba de renovar su contrato con el Málaga CF

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El estadio de La Rosaleda ha amanecido este martes con pintadas contra el central del Málaga CF, Einar Galilela, en las que le tildan de etarra y exigen su salida del club.

Las polémicas pintadas llegan después de que se haya difundido una imagen del jugador vasco llevando puesta una camiseta de la selección argentina, aunque por el momento se desconoce el día exacto de la misma.

Como respuesta a la fotografía, se han hecho virales en redes algunas fotos que muestran esas pintadas con ataques al futbolista. "Etarra", "Traidor" y "Antiespañol" son algunas de las palabras destinadas al central vitoriano. Además, los autores de las pintadas han pedido también su marcha del conjunto malagueño, con el cual renovó hace poco su contrato hasta 2027.

Galileo, nacido en Vitoria, ha manifestado en sus redes en varias ocasiones su apoyo a Palestina y ha expresado su postura política. Las imágenes han generado críticas y defensas del jugador del Málaga.

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El futbolista se incorporó al equipo andaluz en la temporada 2023-2024 dentro del proyecto de Primera RFEF y está a punto de cumplir su cuarta campaña con la blanquiazul, tras dos años de Segunda División. Su contrato vencía el 30 de junio, pero el equipo ha decidido prorrogarlo.