Muere Zdenek Chovanec, expiloto de Fórmula 3, a los 21 años

"Todos en la FIA Formula 3 están profundamente entristecidos", ha señalado la organización a través de un comunicado en las redes sociales

Nacido en Venezuela y con orígenes checos compitió en Fórmula 3 en 2021 y 2022

Compartir







Zdenek Chovanec, expiloto que compitió el campeonato del mundo de Fórmula 3 en 2021 y 2022, ha muerto a los 21 años, tal y como ha comunicado la organización de la propia competición en sus redes sociales, lamentando la triste noticia.

"Todos en la FIA Formula 3 están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Zdenek Chovanec", han expresado, recordando su paso por la categoría.

Luto en la Fórmula 3 por la muerte de Zdenek Chovanec

Nacido en Venezuela y con orígenes checos, corrió durante su carrera con licencia portuguesa y ahora quienes compartieron con él su pasión por el asfalto, como sus allegados, lloran su fallecimiento.

"Mandamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo", expresa la FIA Fórmula 3 en su comunicado.