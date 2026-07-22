Gonzalo Barquilla 22 JUL 2026 - 19:59h.

Fabiola Mbulito, jugadora del SPAR Gran Canaria, acababa de ser convocada con España sub-12 cuando murió ahogada en La Laja

Una corriente de retorno, un fenómeno peligroso y poco conocido, posible causa del ahogamiento de una menor en la playa de La Laja

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Fabiola Mbulito tenía 12 años y una prometedora trayectoria por delante en el baloncesto. La menor que murió ahogada este martes en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, era jugadora del SPAR Gran Canaria y acababa de recibir la llamada de la selección española sub-12. Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en el mundo del baloncesto de las islas, donde era considerada una de las jóvenes promesas de este deporte.

La niña formaba parte además de una conocida familia vinculada al baloncesto femenino. Era sobrina de la jugadora ecuatoguineana Puri Mbulito y prima de Iris Mbulito, hija de esta y jugadora internacional española que fue elegida MVP del Europeo sub-20 de 2018, recogen fuentes como 'EFE'. Fabiola también había defendido recientemente los colores de Canarias en el Campeonato de España de minibasket y se había convertido en la sexta jugadora del SPAR Gran Canaria convocada con la selección española.

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Su muerte se produjo el martes después de que el Centro Coordinador de Emergencias recibiera durante la tarde un aviso por dos menores que se encontraban en apuros en el agua. Los socorristas lograron rescatar con vida a un niño de 11 años, pero Fabiola permaneció desaparecida hasta que los equipos de búsqueda localizaron su cuerpo en el mar. El fallecimiento de la joven deportista ha dejado consternados a sus compañeras, entrenadores y a numerosos clubes y organismos del baloncesto canario.

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Fabiola Mbulito acababa de ser convocada por la selección sub-12

Fabiola estaba vinculada al SPAR Gran Canaria, club desde el que había dado sus primeros pasos en el deporte y con el que estaba construyendo una trayectoria que apuntaba a un futuro prometedor. La joven sumaba un mayor reconocimiento después de ser convocada para la Tecnificación sub-12 Femenina de la Selección Española, que se celebrará en Zaragoza del 26 al 30 de julio.

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La menor ya había formado parte de la selección canaria de minibasket en el último Campeonato de España de la categoría. Su progresión deportiva estaba ligada directamente a su familia.

El apellido Mbulito cuenta con varias generaciones vinculadas a las canchas y Fabiola estaba siguiendo ese camino familiar. Su entorno deportivo ha destacado el carácter de la joven y su vínculo con el baloncesto.

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La conmoción en el baloncesto canario

La noticia de la muerte de Fabiola ha provocado numerosas muestras de dolor y afecto dentro del deporte de las islas. El SPAR Gran Canaria ha despedido a su jugadora destacando "su sonrisa, su ilusión, su compañerismo y el amor con el que vivías el baloncesto", además de recordar "cada entrenamiento, cada partido y cada momento compartido". El club ha trasladado también su "más sincero cariño" y sus condolencias a la familia, amistades y seres queridos de la menor.

El CB Santa Cruz se ha sumado a las muestras de condolencia y ha lamentado el fallecimiento de Fabiola, a quien ha definido como "una joven cuya pasión por este deporte permanecerá siempre en el recuerdo de quienes tuvieron la suerte de compartir camino con ella". También el Club Baloncesto Tenerife Central ha expresado su pesar por la pérdida de la jugadora, a la que tuvo la oportunidad de enfrentarse el pasado mes de mayo durante el Campeonato de Canarias.

Desde este último club han recordado además que Fabiola era compañera de su jugadora Carla González Ortiz en la selección canaria y han destacado que "demostró su pasión por este deporte". La entidad ha trasladado "todo nuestro cariño" a sus familiares, amistades, compañeras y cuerpo técnico, mientras que la cadena de supermercados SPAR también ha expresado públicamente su pesar por el fallecimiento de la joven.

Un amplio dispositivo para localizar a la menor

La emergencia comenzó alrededor de las 13:36 horas del martes, cuando el Centro Coordinador de Emergencias recibió el aviso de que dos menores se encontraban en dificultades en el agua de La Laja. Los socorristas de Cruz Roja consiguieron localizar y sacar del mar con vida a un niño de 11 años, que posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias por síntomas leves de ahogamiento.

Mientras el menor era atendido, los equipos de emergencia continuaron la búsqueda de Fabiola. En el operativo participaron efectivos de Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local, además de otros recursos desplegados en la zona.

El dispositivo realizó un rastreo por tierra, mar y aire hasta que los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil localizaron el cuerpo sin vida de la niña a unos 200 metros de la costa y a seis metros de profundidad. La investigación quedó posteriormente en manos de la Policía Nacional, que se encargó de instruir las correspondientes diligencias.

La hipótesis de una corriente de retorno

El presidente de la asociación 'Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa', Sebastián Quintana, ha apuntado en declaraciones recogidas por 'Canarias7' a que "todo apunta a que la menor fue sorprendida por una fuerte corriente de retorno", un fenómeno que considera "uno de los más peligrosos y, al mismo tiempo, más desconocidos para la mayoría de los bañistas". Según explica, La Laja es una playa caracterizada por este tipo de corrientes, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Quintana advierte de que uno de los principales errores cuando una persona queda atrapada en una corriente de retorno es intentar nadar directamente hacia la orilla. Su recomendación es conservar la energía y dejarse llevar hasta que la fuerza del agua disminuya, momento en el que se debe nadar en paralelo a la costa para salir del canal de corriente. "Podríamos haber estado hablando de dos muertes", señala el experto al referirse al niño de 11 años que pudo ser rescatado.

El especialista insiste además en la importancia de extremar la vigilancia de los menores, prestar atención a las banderas y evitar situaciones de riesgo en el mar. También alerta del llamado "síndrome del héroe equivocado", por el que una persona se lanza al agua para intentar salvar a otra y acaba poniendo en peligro su propia vida. Ante una emergencia, recomienda avisar al 112 y que cualquier intento de rescate se realice utilizando un objeto flotante.