'La Locura' plateada de España roza el oro en la final Libre de Equipos del Europeo de París

El equipo español de natación artística ha conquistado la medalla de plata en la final de la rutina Libre por equipos del Campeonato de Europa de natación de París 2026

Iris Tió, medalla de bronce en la modalidad de solo libre del Campeonato de Europa 2026 de París

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El equipo español de natación artística ha conquistado la medalla de plata en la final de la rutina Libre por equipos del Campeonato de Europa de natación de París 2026, en una 'Locura' plateada que rozó el oro del equipo ruso, la quinta medalla española en los Europeos, quedándose a 2.6805 puntos del equipo neutral que, en su vuelta oficial al ruedo aunque todavía sin bandera, demostró que sigue siendo el mejor, mientras que Italia, lejos, fue tercera y medalla de bronce.

Las Txell Ferré, Liloi Lluis, Alisa Ozhogina, Sara Saldaña, Cris Arámbula, Marina García, Mireia Hernández y Aurora Lázaro firmaron una gran actuación en la piscina del Centro Acuático de Saint Denis para llegar a los 282.3541 puntos, sin errores ni 'base marks', y se quedaron a nada, a esos 2,6 puntos, del oro de una Rusia que tuvo que subir el nivel para tumbar a las de Andrea Fuentes.

'La Locura' se vio y se cantó, se bailó y se jaleó en París. Con la música de Hans Zimmer y en parte de la propia seleccionadora, que sigue apostando por cambiar el rumbo de la natación artística, España se ganó una plata con gusto a oro. Porque fueron las mejores en impresión artística, y solo ese poner contra las cuerdas a Rusia y motivarlas a subir el listón fue lo que les separó del oro.

Por la mañana, la nadadora española Iris Tió conquistó la medalla de bronce en la modalidad de Solo Libre del Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París (Francia), repitiendo el tercer lugar que ya logró en 2025. En el Centro Acuático Olímpico de la capital francesa, Tió, vigente campeona mundial de Solo Libre, se colgó su tercera medalla en el campeonato que se disputa en la capital francesa -después de las platas en Dúo Libre y Dúo Libre Mixto-, al revalidar el bronce logrado el año pasado.

La catalana, de 23 años, fue la mejor de la final en impresión artística y completó, al ritmo de 'Himno al Amor', una puntuación total de 284,5550, a 7,8337 de la campeona, la bielorrusa Vasilina Khandoshka (292,3887), que ya fue la mejor en la preliminar y obtuvo la mejor nota en los elementos. La plata fue para la alemana Klara Bleyer (289,2463), coreografiada por Ona Carbonell y que defendía título.

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En la final masculina de Solo Libre el mallorquín Jordi Cáceres también se colgó la medalla de bronce con su 'Gimme all your love' de Alabama Shakes que le dio 229.2599 puntos, pese a tener una dificultad técnico menor que las de sus grandes rivales. El oro fue para el británico Ranjuo Tomblin (258.9188 puntos), incalcanzable para el resto, aunque el italiano Filippo Pelati no faltó a su presencia en el podio y se quedó a 6.0475 puntos del oro del británico.

Y Cáceres, oro en el anterior Europeo de Funchal --de menor nivel que este campeonato parisino--, que partía en desventaja con el ruso (bajo bandera neutral) Zakhar Trofimov, se benefició de dos errores confirmados en revisión de este último para morder ese preciado bronce, el segundo de la jornada y una de las tres medallas ganadas este lunes para llegar a las 5 en total en el campeonato --3 platas y 2 bronces--.