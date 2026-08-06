Del grupo de siete futbolistas iraníes que pidieron asilo en Australa, solo quedaron estas dos que han recibido la ciudadanía

La capitana de la selección de fútbol de Irán se echa atrás y regresa a Irán pese al asilo que le concedió Australia

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Las futbolistas iraníes Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, ya son australianas. Las deportistas, habían solicitado asilo en Australia después de negarse a cantar su himno nacional durante la Copa Asiática femenina este año. El ministerio del Interior australiano ha confirmado la nueva ciudadanía para ambas, las únicas que mantuvieron su petición del grupo inicial de siete atletas.

Las dos exintegrantes de la selección iraní juraron como ciudadanas australianas en una ceremonia celebrada el miércoles en Brisbane (noreste) presidida por el ministro del Interior, Tony Burke, a la que asistieron amigos y miembros de la comunidad iraní residente en Brisbane. Sus cinco compañeras del grupo inicial de siete terminaron echándose atrás y regresando a Irán.

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"Australia me ha dado la oportunidad de construir mi vida y mi futuro, y siento, más que nunca, que pertenezco aquí", afirmó Atefeh Ramezanisadeh en un comunicado difundido por el Ministerio.

Por su parte, Fatemeh Pasandideh definió la jornada como "uno de los días más felices" de su vida y aseguró que la ciudadanía representa "un nuevo comienzo y un lugar al que me enorgullece llamar hogar".

Ambas agradecieron el apoyo recibido por la comunidad australiana y por el Ministerio del Interior durante el proceso, según la declaración conjunta que hicieron pública.

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"Ayer (miércoles) significó muchísimo para nosotras y seguimos profundamente agradecidas", señalaron, al tiempo que indicaron que no realizarán más declaraciones ni concederán entrevistas por el momento.

El caso de las futbolistas adquirió repercusión internacional durante la Copa Asiática femenina, celebrada en Australia, cuando ambas integraron un grupo de siete miembros de la delegación iraní que solicitaron asilo en Australia tras el torneo.

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Esta decisión se vio motivada después de que las jugadoras rechazaron cantar el himno nacional antes del debut de Irán frente a Corea del Sur el 2 de marzo, un gesto que provocó fuertes críticas de medios estatales iraníes, que las calificaron de "traidoras", apenas días después del ataque de EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero.

De las sietes futbolistas iraníes que pidieron asilo, solo quedaron dos

En los dos encuentros posteriores sí entonaron el himno antes de que la selección quedara eliminada el 8 de marzo. Cinco de las siete iraníes que inicialmente solicitaron protección retiraron posteriormente sus peticiones y regresaron a Irán, mientras que Pasandideh y Ramezanisadeh permanecieron en Australia con visados humanitarios.

En marzo, ambas comenzaron a entrenar con el equipo Brisbane Roar, que les abrió las puertas de sus instalaciones mientras iniciaban su proceso de adaptación en Australia.