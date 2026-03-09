Varias futbolistas han sido acusadas de traición después de protagonizar gestos de protesta durante el torneo

Las jugadoras de la selección femenina de Irán temen posibles represalias cuando regresen a su país tras su participación en la Copa Asiática Femenina de la AFC disputada en Australia. Varias futbolistas han sido acusadas de traición después de protagonizar gestos de protesta durante el torneo.

Uno de los momentos más comentados se produjo antes del partido frente a Corea del Sur, cuando las jugadoras guardaron silencio durante el himno nacional iraní. El gesto fue interpretado como una forma de protesta contra el régimen.

Temor por las consecuencias al volver a Irán

Sin embargo, pocos días después, durante el encuentro contra la selección anfitriona de Australia, la actitud del equipo cambió. Las futbolistas cantaron el himno y realizaron el saludo militar, un gesto que muchos expertos interpretan como una posible respuesta al temor por las consecuencias que podrían enfrentar a su regreso.

Además, durante el posterior traslado en autobús, al menos una de las jugadoras fue captada haciendo el gesto internacional de socorro con la mano, utilizado para pedir ayuda de forma discreta. Las imágenes han provocado una oleada de mensajes de apoyo y peticiones para que las deportistas no sean obligadas a regresar a Irán. Activistas y organizaciones deportivas advierten de que su regreso podría implicar detenciones o castigos severos.