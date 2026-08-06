La autopsia ha determinado las causas de la muerte de Alex Hughes, hijo del exfutbolista del FC Barcelona Mark Hughes, a sus 38 años

Muere a los 38 años Alex Hughes, hijo del exfutbolista del FC Barcelona Mark Hughes, de forma repentina

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El mundo del deporte sigue intentando recomponerse tras hacerse pública la noticia de la muerte de Alex Hughes, uno de los tres hijos del exfutbolista del FC Barcelona Mark Hughes. El joven de 38 años moría de forma repentina el 21 de junio de 2025. Unas semanas después de conocerse el fallecimiento se han desvelado las causas de su muerte.

Según han revelado los resultados de la autopsia y han informado varios medios británicos, Alex Hughes habría fallecido por un síndrome de muerte súbita del adulto (Sudden Adult Death Syndrome, SADS). Es decir, el hombre de 38 años habría muerto por causas naturales, según desvela los análisis de su autopsia.

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Muerte súbita

Alex Hughes nació en 1987. Tuvo una corta carrera futbolística en Gales antes de pasar a los roles directivos. Antes de morir estaba ocupando un puesto de alta responsabilidad en el departamento de captación de jugadores del Grimsby Town CF, donde tenía "muchos buenos amigos y compañeros", según revelaba su padre.

A sus 38 años, el deportista ha fallecido debido a una muerte súbita instantánea e inesperada. Como apuntan los expertos, en estos casos se debe actuar rápidamente para evitar daño cerebral irreversible y salvar la vida del enfermo; una actuación rápida puede salvar vidas.

Los cardiólogos explican que existen algunos síntomas ante los que se recomendaría acudir al médico para ser evaluado y descartar cardiopatías que podrían acabar en muerte súbita.

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Mareos o síncopes (desmayos ) inexplicables, especialmente si ocurren durante el ejercicio.

) inexplicables, especialmente si ocurren durante el ejercicio. Episodios de dolor torácico que puedan sugerir angina de pecho.

Episodios de palpitaciones rápidas e irregulares que se acompañen de síntomas tales como mareo.

que se acompañen de síntomas tales como mareo. Si en algún chequeo rutinario de una persona aparecen alteraciones en el electrocardiograma que puedan sugerir cardiopatía.

Además, hay un subgrupo de personas que siempre deben ser estudiadas y son aquellos que incluso estando sin síntomas tengan familiares directos que hayan sufrido una muerte súbita.

El deporte puede ser el desencadenante si la persona tiene una enfermedad grave de base que ya se tenía antes de hacer deporte. Por eso, los expertos aconsejan la realización de pruebas preventivas, incluso en personas aparentemente sanas, pero que tienen factores de riesgo o síntomas.

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Reacciones a su muerte

En el comunicado en el que informaba sobre el fallecimiento de su hijo, Mark Hughes confesaba que lo van a echar "muchísimo de menos" y pedía "privacidad durante este triste momento" mientras el entorno asume la dolorosa pérdida.

Tras conocerse la notica, el Grimsby Town publicaba un mensaje de despedida para su trabajador: "En el Grimsby Town Football Club estamos todos conmocionados y entristecidos por la noticia del fallecimiento de Alex. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Siempre lo recordaremos como un miembro muy querido de la familia Mariners, que contribuyó enormemente durante su tiempo con nosotros".

Polly Bancroft, directora ejecutiva, también se pronunciaba tras su muerte: "Alex era un miembro muy querido y respetado de la familia del Grimsby Town. Su profesionalidad, dedicación y calidez dejaron una huella imborrable en todos los que trabajaron con él".

"Disfruté mucho trabajando a su lado y lo recordaré no solo como un compañero excepcional, sino también como una persona genuinamente amable que influyó positivamente en quienes lo rodeaban. Lo echaremos mucho de menos en el Club y más allá", señalaba Bancroft.

Mark Hughes, una de las figuras más recordadas del fútbol

Mark Hughes es una de las figuras más recordadas del fútbol. Mark Hughes es una figura muy recordada del fútbol. Tuvo una destacada carrera como jugador en clubes como el United, el Bayern de Múnich, el o el Chelsea. Así, tuvo un breve paso por la Liga española en la temporada 1986-87, cuando fichó por el Barça tras forjar su leyenda en el Manchester, según 'Lecturas'.

Se convirtió en una figura clave en la dirección técnica de la Premier League tras cinco años al frente de la selección nacional de Gales.