Hodei Rivas, en gimnasia rítmica y Eneko Sánchez, en natación artística: las esperanzas del futuro son chicos.

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Son dos jóvenes deportistas que no están dispuestos a que ningún prejuicio les frene sus sueños. Hodei Rivas y Eneko Sánchez. Unos fuera de serie que han tenido que escuchar demasiadas veces que sus deportes eran propios de mujeres. Ellos están demostrando que tienen mucho que aportar, informan Asier Baílez y Ricard Martín.

Descubramos a dos prometedores deportistas por boca de quien mejor los conoce. Eneko Sánchez tiene 16 años. "Puede llegar a ser uno de los mejores", señala Irina Rodríguez, la directora técnica de Competición C.N. de Sabadell. Ha sido la gran revelación de la cuarta etapa de la Copa del Mundo Pontevedra 2026. Su juventud, inexperiencia y corta envergadura los ha suplido con talento, concentración y desparpajo.

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En solo dos semanas ha preparado unas coreografías a la carrera que le han valido nada menos que tres platas absolutas en el ámbito internacional. Con el rey, Dennis González, y el príncipe Jordi Cáceres, la inagotable cantera del Team Spain presenta al mundo a Eneko, ‘El Principito’.

13 años tiene Hodei Rivas. Un disfrutón de la gimnasia rítmica. Y tan apasionado como exigente. Hodei Rivas del Club Olazarmendi de Zaldibar tiene 13 años y es de Ermua. Parte de su tiempo libre se basaba en visualizar los movimientos que realizan los mejores gimnastas del mundo y replicarlos hasta que los consigue. Laura Carrillo entrenadora del club Olazarmendi de Zaldibar señala que siempre da el 100%. Con esa actitud se sabe que hay donde rascar". El mismo tiene ambición de "expresar más y ser más veloz".

Sueños grandes y determinación para abstraerse del ruido malicioso. "No fue fácil porque hubo muchos comentarios desagradables", dice Eneko Sánchez. A Hodei Rivas le decían que la gimnasia rítmica era un deporte de chicas. "Me entraba por un oído y me salía por otro", reconoce Hodei que recomienda a otros "hacer lo que te haga feliz".

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Sobre las críticas Laura, su entrenadora es rotunda. "A quién le hace daño, a quién la molesta que haga algo, que encima lo haga bien y haga disfrutar a la gente".

Cuando además su inclusión no resta al deporte, suma. "En los ejercicios acrobáticos contar la fuerza de los chicos hace que todo sea más espectacular", argumenta Irina Rodríguez.

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Diversión ante todo. Sacrificio y disciplina. Ingredientes necesarios para estos campeones a contracorriente. "Sin las horas y el trabajo no habrñia llegado donde estoy ahora", reconoce Eneko, ‘El Principito’. Y con una sonrisa. De felicidad. Sin preocuparse por lo que digan los demás. Dos talentos con personalidad.