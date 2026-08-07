El delantero británico tendrá que comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo jueves 24 de septiembre

"Iván reconoce el cargo y, aunque está naturalmente conmocionado, espera con interés que se le dé la oportunidad de limpiar su nombre ante el tribunal", señala un portavoz

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LondresIvan Toney, delantero británico que milita en el Al-Ahli de la liga de Arabia Saudí e internacional en el Mundial 2026, ha sido acusado de una agresión tras un incidente en una discoteca del céntrico barrio londinense del Soho.

Según ha informado la propia Policía Metropolitana de Londres, los hechos se remontan al pasado 6 de diciembre y se contextualizan concretamente en un local de ocio nocturno ubicado en la calle Wardour Street, en el centro de la capital inglesa.

Ivan Toney y la acusación por un delito de agresión con lesiones

De 30 años y natural de Northampton, por los hechos acontecidos allí fue acusado el jueves 31 de julio de un delito de agresión con lesiones, teniendo que comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo jueves 24 de septiembre.

Sin ahondar en más detalles, las autoridades se han limitado a indicar que el cargo del que se le acusa está relacionado con una agresión, mientras medios británicos como ‘The Sun’ añaden que el futbolista habría dado un supuesto cabezazo a otro individuo.

"Iván reconoce el cargo y, aunque está naturalmente conmocionado, espera con interés que se le dé la oportunidad de limpiar su nombre ante el tribunal", ha señalado un portavoz del jugador, que también estuvo inmiscuido años atrás en una polémica por su participación en apuestas deportivas, acusado de infringir la normativa oficial de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA).