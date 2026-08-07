El jugador sufrió "una emboscada a manos de unos delincuentes que pretendían robarle cerca de su domicilio"

Su equipo, el SC Villa, del que era capitán, reclama que "detengan y lleven ante la Justicia con carácter urgente a los autores de este crimen atroz"

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KampalaEl futbolista ugandés David Owiri, víctima de “un brutal ataque perpetrado por individuos desconocidos", ha muerto a los 27 años al no poder superar las heridas derivadas de la paliza que le propinaron en la capital de su país, en Kampala. Internacional con Uganda y capitán del club SC Villa, ha sido su equipo el que ha confirmado la triste noticia expresando la conmoción y el dolor de toda la entidad.

“Nuestros corazones están destrozados. SC Villa llora el trágico fallecimiento de nuestro querido capitán, David Owori, tras un brutal ataque. Hemos perdido más que un jugador, hemos perdido un líder, hermano y amigo. Nuestras oraciones más profundas están con su familia. Descansa en paz, capitán”, ha escrito el club en un comunicado.

El SC Villa retira el dorsal de David Owiri en su honor tras morir por una paliza

Tras ese mensaje, en señal de respeto y homenaje, el club también ha anunciado la retirada del dorsal 15 que lucía habitualmente el futbolista, al que una infinidad de equipos de toda Uganda han querido también recordar con múltiples muestras de cariño.

“Nos unimos a SC Villa y a toda la fraternidad deportiva en el duelo por el fallecimiento del capitán David Owori. Oramos al todopoderoso para que fortalezca a sus compañeros de equipo, familia, seres queridos y aficionados durante este difícil momento. Que su alma descanse en paz eterna”, escribe el club Express FC ugandés.

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“Una desgarradora pérdida para el SC Villa y el fútbol ugandés. Con el corazón apesadumbrado, nos unimos al SC Villa y a la gran familia del fútbol en el duelo por el fallecimiento del capitán David Owori. Nos mantenemos en oración junto a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y toda la fraternidad del SC Villa en este momento tan difícil. Que su alma descanse en paz eterna”, ha señalado también el combinado ugandés Entebbe UPPC Football Club.

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“Nos entristece profundamente enterarnos de la muerte de nuestro ex defensor y jugador del SC Villa, David Owori, apodado acertadamente ‘Colgate’...”, añade también el Vipers Sports Club recordando al jugador y su sonrisa. “Es profundamente desgarrador perder un talento prometedor como el de Colgate, y nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este momento tan difícil”, lamentan.

Como estos mensajes, muchos otros han continuado extendiéndose por las redes sociales, desde donde también la Premier League de Uganda ha extendido sus “condolencias más profundas y sinceras a la familia, amigos, SC Villa Football Club y toda la fraternidad del fútbol”.

David Owori sufrió la emboscada de “unos matones” que querían robarle

Descrito como “un jugador valioso, un líder y un verdadero servidor del deporte, cuya pérdida es profundamente sentida tanto por el club como por la nación", desde el club han clamado justicia tras lo ocurrido, que ha levantado también toda una oleada de indignación.

"Instamos a las agencias de seguridad y a las fuerzas del orden competentes a que persigan, detengan y lleven ante la Justicia con carácter urgente a los autores de este crimen atroz", subraya el SC Villa, cuyo portavoz, Asan Kasingye, relató inicialmente que el jugador sufrió “una emboscada a manos de unos delincuentes que pretendían robarle cerca de su domicilio, lo que le provocó heridas que ponían en riesgo su vida".

“David no era sólo un futbolista. Era tanto un líder como una fuente de inspiración para toda una generación”. “Hemos perdido a un hijo", ha manifestado, por su parte, la Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda (FUFA).