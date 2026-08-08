Las autoridades detectaron una amenaza de atentado contra Leo Messi antes del Argentina-Egipto disputado en Atlanta

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Leo Messi recibió fuertes amenazas durante el Mundial 2026. Así lo destaca un informe de las autoridades estadounidenses donde aseguran que una de ellas era un atentado suicida que buscaba terminar con la vida del futbolista. Según informa 'The Sun' o 'La Información', antes del Argentina-Egipto disputado en Atlanta, una amenaza publicada en redes sociales advertía: "Voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas a mi cuerpo".

En ese mismo partido, la Policía recibió otra llamada que alertaba de la presencia de tres bombas en varias papeleras de las gradas. Los agentes activaron el protocolo de seguridad y registraron todo el estadio con perros especializados en la detección de explosivos. Al final, determinaron que se trataba de una falsa alarma.

Alertaron un posible ataque al estadio con explosivos y un rifle AR-15

El medio británico recalca que también se recogió otra amenaza previa al Argentina-Jordania en la que se advertía de un posible ataque al estadio con explosivos y un rifle AR-15. Pero no fue el único que recibió amenazas y persecuciones.

La documentación recoge que Cristiano Ronaldo fue el jugador más perseguido por seguidores obsesionados, mientras que Kylian Mbappé recibió numerosos insultos xenófobos tras un encontronazo con el portero de Paraguay.