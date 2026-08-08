Las redes sociales no han tardado en llenarse de cientos de comentarios para dar el pésame a la familia

Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi

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Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, ha muerto a los 68 años en un hospital en Rosario, Argentina. Según informa 'Infobae', estaba ingresado tras un largo periodo marcado por problemas de salud. El pasado 18 de junio, la familia Messi explicó que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", pero no especificaron cuáles eran sus problemas de salud.

Jorge Messi estuvo muy vinculado al desarrollo de la carrera profesional de su hijo Lionel Messi. Él fue quien lo acompañó personalmente durante los primeros meses de su llegada al FC Barcelona y se convirtió en uno de los pilares fundamentales de su vida.

Las reacciones a la muerte de Jorge Messi

Las redes sociales no han tardado en llenarse de cientos de comentarios para mostrar sus condolencias a la familia. El excandidato a la presidencia del FC Barcelona, Marc Ciria, ha mandado un mensaje a Leo: "No hay palabras ante la muerte de un padre. Un abrazo inmenso, Leo, para ti y toda la familia".

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Newell's Old Boys, el primer equipo de la infancia de Leo Messi, ha mandado un emotivo mensaje para el padre y representante del "mejor jugador de todos los tiempos": "El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

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"Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores", añade. "La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso", concluye el comunicado.

La bandera de Newell's Old Boys vuela a media asta esta mañana como muestra de respeto tras la muerte de Jorge Messi.

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La cuenta oficial de la Ligue 1, liga en la que Leo jugó cuando estaba en las filas del PSG, también ha querido pronunciarse tras el fallecimiento de Jorge Messi: "Todos nuestros pensamientos están con Leo, su familia y seres queridos".

Sor Lucía Caram ha escrito en sus redes sociales para dar "su más sentido pésame": "Mi más sentido pésame a toda la familia Messi. En estos momentos de dolor, mi cercanía, mi cariño y mi oración. Que el recuerdo de Jorge, su vida y todo el amor compartido sean consuelo y fortaleza". Además, en conexión telefónica en el programa de Telecinco 'El show de Paz' ha querido hablar de su amistad con el padre astro argentino.

Sor Lucía Caram mantenía una estrecha relación con Jorge Messi. Ambos nacieron en Argentina y entraron en contacto cuando Leo Messi se lanzó al fútbol profesional desde la cantera del Fútbol Club Barcelona: "Jorge me llamó y me pidió que se lo cuidara".

La Real Federación Española de Fútbol ha lamentado profundamente la muerte de Jorge Messi en la plataforma X: "La RFEF lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Desde el fútbol español, queremos transmitir todo nuestro cariño a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Nuestro más sentido pésame. Que en paz descanse".

Barça y Real Madrid muestran su pesar

El FC Barcelona, donde Leo Messi militó hasta 2021, se unió a las múltiples muestras de dolor por el fallecimiento del padre del astro argentino. "El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi", indicó en un comunicado.

"El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo", finalizó.

El Real Madrid también ofreció sus condolencias. "El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", señaló.