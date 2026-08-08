La familia en principio no hará un velatorio público y quiere pasar las próximas horas en la intimidad

Así era la relación de Leo Messi con su padre fallecido: “Siempre necesité la aprobación y la opinión de mi viejo"

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Lionel Messi se encuentra rumbo a Argentina para regresar a Rosario y despedir a su padre Jorge Messi, quien ha fallecido a los 68 años tras sufrir problemas de salud durante los últimos meses. Según informa 'A24', el futbolista llegará a las 20:30 horas acompañado de Antonela Roccuzzo y sus hijos. La familia en principio no celebrará un velatorio público y quiere pasar las próximas horas en la intimidad.

El cuerpo de Jorge Messi será enterrado en el cementerio Parque del Solar, ubicado en la zona de Villa Gobernador Gálvez. De momento, los detalles y el horario de la ceremonia no han trascendido.

Jorge Messi falleció durante la madrugada del sábado

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó el fallecimiento de Jorge Messi. A través de un comunicado firmado por su director médico, el doctor Carlos Mackey, informó del "fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs". Su muerte se produjo durante la madrugada del sábado y no el viernes por la noche como señalan algunos medios.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", dice el hospital en el comunicado. Desde la institución aclararon que no se brindarán detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento, en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de los pacientes y por respeto a la privacidad de la familia.