Sasha Paskal tenía solo cinco años cuando sufrió la amputación de su pierna izquierda tras un ataque ruso en el que un misil cayó en su jardín

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Sasha Paskal tenía solo cinco años cuando sufrió la amputación de su pierna izquierda tras un ataque ruso que cayó en su jardín. La pequeña gimnasta ucraniana que ahora tiene 10 años ha recibido una gran ovación en el Parlamento Europeo de Estrasburgo tras contar su historia de resiliencia.

A pesar de la amputación, la deportista pudo regresar a los entrenamientos y a la competición oficial gracias a la rehabilitación y al uso de una prótesis médica. Sasha se ha convertido en todo un símbolo de la resiliencia y el coraje de las víctimas civiles de la guerra.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló ante el Parlamento Europeo sobre la gimnasta ucraniana y su gira mundial 'Danza de la Libertad'. Lo hizo durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea. Sasha, de 10 años, que ha regresado a la gimnasia con una prótesis, estuvo presente en la cámara como invitada especial y fue homenajeada por los miembros del Parlamento.

"Una gran inspiración para todos nosotros"

Von der Leyen habló durante su discurso sobre el Estado de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea habló de Sasha como ejemplo de la resiliencia del pueblo ucraniano. Recordó que la joven había perdido una pierna en un ataque con misiles rusos, pero que, a pesar de ello, volvió a practicar deporte con una prótesis, continuó entrenando y siguió cosechando éxitos. "Ha inspirado a personas en la Torre Eiffel y en Times Square, en Río y en Tokio y hoy quiere traer su mensaje aquí mismo, al corazón de Europa. Sasha, eres una gran inspiración para todos nosotros", afirmó Von der Leyen.

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Asimismo, calificó los ataques rusos contra ciudades ucranianas como una estrategia deliberada de terror, al tiempo que recalcó que los ucranianos han demostrado en numerosas ocasiones que su espíritu es inquebrantable.