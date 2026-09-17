El patinador español Nil Llop, de 23 años, "se encuentra hospitalizado desde el pasado fin de semana debido a una grave inflamación de la médula espinal

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El patinador español Nil Llop, de 23 años, "se encuentra hospitalizado desde el pasado fin de semana debido a una grave inflamación de la médula espinal provocada por una infección", según ha informado este jueves la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH).

"El deportista catalán estaba en los Países Bajos preparando la próxima temporada con su nuevo equipo profesional, el Team X2O Badkamers", añadió la RFEDH en su nota de prensa. "El tratamiento médico comenzó de inmediato y está logrando resultados positivos, dando señales de mejoría en los últimos días. Por otro lado, la expectativa es que el proceso de rehabilitación sea intenso y de duración todavía por determinar", indicó.

"La previsión es que gracias a esta mejoría en su estado de salud, sea trasladado en las próximas horas a un hospital especializado en España donde seguir con su recuperación cerca de los suyos", subrayó la nota.

El mensaje de la RFEDH

Luego la RFEDH dijo haber "estado en contacto constante con la familia del patinador" para "brindarle todo su cariño y buenos deseos ante este reto que tiene por delante, así como poner a su disposición todas las herramientas necesarias para garantizar su total recuperación".

"Desde la FEDHielo nos gustaría pedir a los medios de comunicación y al público que respeten la privacidad de Nil y su familia. Tanto la federación como el equipo Team X2O Badkamers notificarán cualquier novedad sobre su estado de salud en sus propios canales", concluyó el comunicado.