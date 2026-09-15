Antonio Rodríguez 15 SEP 2026 - 15:38h.

Canales, al ser preguntado por Mario Suárez sobre por qué se marchó de Sevilla: "Mi mujer tuvo un problema personal que ya lo puedo decir...".

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Sergio Canales, jugador del Racing de Santander y exinternacional español, ha hablado como nunca sobre su vida personal y deportiva en una entrevista en el podcast 'El camino de Mario'. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos se ha producido cuando se ha sincerado al hablar de su esposa Cristina Llorens y el motivo por el que decidieron marcharse de Sevilla.

El deportista habló abiertamente sobre las operaciones de cruzado que sufrió en sus rodillas, cómo fue su paso con tan solo 17 años por el Real Madrid, su relación con la nutrición o cómo se vio obligado a madurar a pasos agigantados para hacerse un hueco en el mundo del fútbol. Canales siempre ha contado con el apoyo de su pareja Cristina Llorens, con la que tiene tres hijos y con la que ha vivido en ciudades como Santander, Valencia, San Sebastián, Sevilla o Guadalupe (México).

De todos los lugares futbolísticos en los que ha estado, Sevilla marcó el corazón de Canales y de Cristina Llorens para siempre. El jugador, con una sonrisa, le dice a Mario Suárez: "Hasta mi mujer que dice que no le gusta el fútbol es del Betis". El club verdiblanco llenó el corazón de felicidad de su familia y le devolvió una alegría que las lesiones le habían truncado durante más de cinco años.

Sin embargo, llegó un momento en el que todo cambió e hizo que la vida de la familia de Canales se volviera más oscura en Sevilla. La confesión sale de Sergio, cuando Mario Suárez le hace una pregunta que le deja algo nervioso y sin palabras: "¿Cuándo te das cuenta en el Betis de que necesitas el cambio y por qué decides irte?".

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Sergio Canales habla sobre el "abuso sexual" a su pareja Cristina Llorens: "Fue realmente duro"

Sergio Canales, con una sonrisa nerviosa, empieza diciendo: "Estoy pensando porque hay varias cosas". Pero acto seguido, el futbolista se anima a confesar algo que había mantenido en secreto durante varios años: "Mi mujer tuvo un problema personal que ya lo puedo decir...".

"Ella tuvo un problema de abuso sexual de pequeña, se da cuenta ese año y fue un año realmente duro”, empieza diciendo Sergio Canales. Tras esto, continúa detallando cómo se sentía Cristina Llorens: "Ahora aun sigue siendo duro, pero a nivel de ella, familiar, nosotros, en casa, es complicado”.

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Tras esto, cuenta que este fue uno de los grandes motivos que hizo que Sergio Canales y Cristina Llorens abandonaran Sevilla para ir a vivir a México: "Ahí empieza la primera idea de ‘necesitamos salir de aquí', coger aire y empezar a pensar así”.

"Me hablan de esta situación, me hablan muy bien del lugar, jamás me había pensado ir a México y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida", sentencia sobre la decisión final de abandonar Sevilla tras hablar con varios compañeros mexicanos con los que había jugado en el Betis o Real Sociedad.